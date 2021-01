Testovanie na koronavírus COVID-19 v Nitre (zoznam odberných miest)

V Nitre je od piatka do nedele zriadených 37 odberných miest na plošné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie sa uskutoční v piatok od 15:00 do 20:00, v sobotu a nedeľu od 8:00 do 17:00. Prestávka na obed bude v čase od 12:00 do 13:00. Mesto Nitra o tom informovalo na svojom webovom sídle.

Odberové miesta sú vo všetkých častiach Nitry, je ich však menej ako pri vlaňajšom celoplošnom testovaní. Občania Nitry môžu na získanie ďalších informácií využiť call centrum, počas testovania budú k dispozícii tri infolinky na číslach 0902 960 658, 0911 155 194 a 0911 155 189.

Od pondelka 11. januára od 5:00 do 29. januára bude platiť v okrese Nitra sprísnený zákaz vychádzania. Aj na cestu do zamestnania alebo aj do prírody bude potrebné potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. O sprísnení zákazu vychádzania pre okres Nitra rozhodla v stredu vláda.

Primátor Nitry Marek Hattas informoval, že celoplošné testovanie v okrese bude najbližšie tri víkendy. Výsledkom testovania má byť zníženie krivky pozitívne testovaných. S plošným testovaním na COVID-19 v Nitre a okolí pomôže aj 150 príslušníkov Ozbrojených síl SR.