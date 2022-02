Testovanie na zvieratách odmieta 71 percent Slovákov, proti sú najmä vzdelané ženy

Zákaz testov na zvieratách podporuje takmer 71 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus vykonaného v období od 16. do 23. novembra 2021 na vzorke 1 005 respondentov. Informovala o tom Silvia Čaňová z občianskeho združenia Sloboda zvierat v tlačovej správe.

Zákaz podporujú viac ženy

„Sloboda zvierat sa opýtala Slovákov a Sloveniek, či by súhlasili alebo nesúhlasili so zákazom testovania na zvieratách. Podporu zákazu vyjadrilo 70,7 percent ľudí, pričom so zákazom testovania na zvieratách rozhodne súhlasilo 41,1 percent a skôr súhlasilo 29,6 percent opýtaných,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Typickým zástancom zákazu je mladšia žena s vysokoškolským vzdelaním z väčšieho mesta a s nadpriemerným príjmom. Podpora zákazu klesá s vekom a stúpa s dosiahnutým vzdelaním. Medzi ženami je podpora výrazne vyššia než medzi mužmi, a to v pomere 74,4 percent a 66,7 percent.

Testovanie kozmetiky na zvieratách

Sloboda zvierat sa o postoj Slovákov zaujímala v súvislosti s európskou iniciatívou občanov za zákaz testovania na zvieratách (Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without animal testing). Jej cieľom je zachovať zákaz testovania kozmetiky na zvieratách a pripraviť legislatívu na postupné ukončenie všetkých testov na zvieratách v Európskej únii.

Zvieratá sa totiž využívajú nielen na testovanie kozmetiky, ale tiež pre vedu a výskum, na overovanie bezpečnosti potravín, krmív, chemických látok pre priemysel aj domácnosti, veterinárnych a humánnych liečiv, zdravotníckych pomôcok, ale aj skúmanie správania. Výsledkom aplikácie nebezpečných látok sú často vnútorné krvácanie, dýchacie ťažkosti, zlyhanie orgánov aj smrť zvieraťa.

Utrpenie ukončí milión podpisov

„Výsledky reprezentatívneho prieskumu potvrdili, že Slovensko patrí do vyspelej Európy, pretože 7 z 10 Slovákov a Sloveniek je za koniec nezmyselného utrpenia zvierat v laboratóriách. Teraz je potrebné našu túžbu pretaviť do skutkov, jednou z možností je podpísať aktuálnu petíciu európskej občianskej iniciatívy za zákaz testovania na zvieratách v EÚ. Potrebujeme milión podpisov,“ uviedla Čaňová. Petícia sa začala 31. augusta 2021 a organizátori majú rok na vyzbieranie milióna podpisov.

Na tému testovania na zvieratách reaguje aj európska verejnosť. V reprezentatívnom prieskume 75 percent dospelých z členských štátov je presvedčených, že Európska únia by mala investovať viac do rozvoja alternatívnych metód k testovaniu na zvieratách a 72 percent občanov žiada Európsku úniu o prijatie plánu na ukončenie testovania na zvieratách.