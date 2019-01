The Cranberries zverejnili novú skladbu, All Over Now bude na poslednom albume

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Írska rocková kapela The Cranberries dnes zverejnila skladbu All Over Now. Muzikanti si novinkou zároveň pripomenuli prvé výročie smrti speváčky Dolores O’Riordan, ktorá zomrela 15. januára 2018 vo veku 46 rokov.

All Over Now sa bude nachádzať na očakávanom poslednom albume skupiny In The End, ktorý sa dostane na trh 26. apríla. Nahrávka bude obsahovať celkovo 11 skladieb, na ktorých príprave sa podieľala aj O’Riordan. Jej kolegov po smrti líderky čakalo dokončenie piesní.

„Dolores sa veľmi tešila na nahrávanie albumu a tiež na to, že sa opäť vrátime na cesty a zahráme nové skladby naživo,“ povedal pre britský magazín New Musical Express (NME) gitarista Noel Hogan. Na produkcii štúdiovky sa podieľal Stephen Street.

Kapela The Cranberries *

* vznikla v roku 1989 pod názvom The Cranberry Saw Us, ktorý si neskôr zmenila na súčasnú podobu. Stala sa populárna už svojím debutovým albumom Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993), z ktorého sa predalo po celom svete vyše 40 miliónov kusov.

Skupina má na konte aj nahrávky No Need To Argue (1994), To The Faithful Departed (1996), Bury The Hatchet (1999), Wake Up And Smell The Coffee (2001), Roses (2012) či Something Else (2017). Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Zombie, Linger, I Can’t Be With You, Ode To My Family, Salvation či Free To Decide.

Tracklist albumu The Cranberries – In The End

01 All Over Now

02 Lost

03 Wake Me When It’s Over

04 A Place I Know

05 Catch Me If You Can

06 Got It

07 Illusion

08 Crazy Heart

09 Summer Song

10 The Pressure

11 In The End