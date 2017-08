The Killers zverejnili videoklip k piesni Run For Cover

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Americká rocková kapela The Killers zverejnila videoklip k piesni Run For Cover.

Novinka sa zameriava na mladú ženu, ktorú v aute prenasleduje muž. Ten ju napokon dostihne a vezme jej kazetu, načo žena do auta hodí zápalnú fľašu.

Run For Cover bude súčasťou očakávaného albumu Wonderful Wonderful, ktorý skupina plánuje vydať 22. septembra. Nahrávka bude obsahovať celkovo desať skladieb, z ktorých muzikanti predtým predstavili aj singel The Man spolu s videoklipom.

The Killers

* vznikli v roku 2001 v Las Vegas a o rok neskôr svojpomocne vydali eponymnú demonahrávku. V roku 2004 im vyšiel debutový album Hot Fuss, po ktorom nasledovali štúdiovky Sam’s Town (2006), Day & Age (2008) a Battle Born (2012). Okrem toho majú na konte aj kompilácie Sawdust (2007) a Don’t Waste Your Wishes (2016), koncertnú nahrávku Live From The Royal Albert Hall (2009), EP (Red) Christmas (2011) a výberovku Direct Hits (2013), ktorá obsahuje aj dve nové skladby Shot At The Night a Just Another Girl.

