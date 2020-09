The Neighbourhood presúva bratislavský koncert, zároveň dnes vydáva album

Aj skupina The Neighbourhood je nútená z pandemických dôvodov presunúť celé svoje plánované európske turné, vrátane bratislavského koncertu, ktorý mal byť v NTC. Novým termínom je sobo-ta, 27. november 2021. Miesto ostáva nezmenené, zakúpené lístky sú naďalej automaticky v plat-nosti. Vstupenky sa predávajú exkluzívne cez lístocheck: listocheck.sk/detail/the-neighbourhood

Súčasne s budúcoročným turné kapela dnes ohlasuje aj vydanie ich štvrtého albumu, Chip Chro-me & The Mono-Tones s jedenástimi singlami! Už teraz zverejnený album sa svojimi prehraniami a zhliadnutiami blíži ku krásnemu číslu, 50 miliónov, čo dokazuje úspech. Na albume sa nachádzajú predtým vydané single Pretty Boy, Devil’s Advocate, Cherry Flavoured a Middle of Somewhere.

Album nadväzuje na ich vydanie z roku 2018, Hard To Imagine The Neighborhood Ever Changing, a obsahuje aj pieseň Lost in Translation, ktorej video vyšlo včera. „Chip Chrome pristál včas a ukázal sa ako strieborná podšívka pre The Neighbourhood.” vyjadril sa spevák, Jesse Rutherforf, k novému albumu. Chip Chrome & The Mono-Tones považuje skupinu za úplne transformovanú na titulné postavy albumu. Jesse znázorňuje Chip Chrome a zvyšok skuoiny Mono-Tones. Názov, ktorý bol pôvodne predstavený vo videu Middle of Somewhere z roku 2019, sa rýchlo stal ďalším znakom a inšpiráciou kapely na tvorbu nového vývoja ich zvuku a umeleckého prejavu.

Vstupenky na bratislavský koncert kapely The Neighbourhood sú v predaji po 39,50 Eur v sieti Listocheck.

https://listocheck.sk/detail/the-neighbourhood

https://www.facebook.com/events/417943212139250

