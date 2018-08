Thibaut Courtois definitívne odchádza do Realu Madrid, Chelsea získala adekvátnu náhradu

LONDÝN 9. augusta (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový klub FC Chelsea definitívne získal mladého španielskeho brankára Kepu Arrizabalagu. Hráčov doterajší zamestnávateľ Athletic Bilbao v stredu prostredníctvom svojej oficiálnej stránky potvrdil, že „The Blues“ zaplatia výstupnú klauzulu za 23-ročného gólmana vo výške 80 miliónov eur.

Arrizabalaga strávil ostatné dve sezóny v španielskej La Lige, kde pravidelne nastupoval za Athletic Bilbao. V tamojšej najvyššej súťaži odchytal dovedna 53 duelov, v ktorých si udržal 15-krát čisté konto. Rodák z mesta Ondarroa bol súčasťou kádra seniorskej reprezentácie na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku.

„Videl som ho pred rokom a môj prvý dojem z neho bol, že je to veľmi kvalitný brankár. Veľmi mladý, ale skutočne dobrý,“ povedal na adresu Kepu Arrizabalagu nový tréner Chelsea Maurizio Sarri. Spomenutá čiastka 80 miliónov eur je najvyššia suma zaplatená za brankára vo futbalovej histórii. Mladý Španiel by zároveň prekonal rekordný klubový transfer krajana Álvara Moratu, za ktorého Londýnčania zaplatili 65 miliónov eur.

Po príchode Arrizabalagu na Stamford Bridge už nič nebránilo odchodu doterajšej gólmanskej jednotky, Belgičana Thibauta Courtoisa, do španielskeho Realu Madrid. Najlepší brankár MS 2018 v Rusku vo štvrtok pricestuje do španielskej metropoly a s „bielym baletom“ podpíše kontrakt na šesť rokov. Ako referuje oficiálna stránka Realu, jeho predstavenie v novom pôsobisku bude vo štvrtok o 13.00 miestneho času. Súčasťou dohody medzi Chelsea a Realom je aj sezónne hosťovanie chorvátskeho stredopoliara Matea Kovačiča v mužstve „The Blues“. Dvadsaťštyriročný rodák z rakúskeho Linzu prišiel do Madridu v roku 2015. V každej z troch sezón v tíme Realu sa tešil z prvenstva v Lige majstrov. Túžil však častejšie nastupovať v základnej zostave, a preto v nedávnych dňoch sám požiadal vedenie „Los Blancos“ o zmenu dresu.