Aktualizované: Thiem zdolal Cecchinata, predstaví sa vo svojom premiérovom finále na grandslame Roland Garros

PARÍŽ 8. júna (WebNoviny.sk) – Rakúsky tenista Dominic Thiem sa stal prvým finalistom dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (27. mája – 10. júna, celková dotácia 18 232 000 eur, antuka).

aktualizované 8. júna 16:15

Tretí vzájomný zápas

V piatkovom semifinálovom stretnutí Thiem nasadený ako siedmy zvíťazil 7:5, 7:6, (10) 6:1 nad nenasadeným Talianom Marcom Cecchinatom. V súboji o Pohár mušketierov vyzve lepšieho z dvojice Rafael Nadal (Šp.-1) – Juan Martín Del Potro (Arg.-5). Thiem si ako úspešný semifinalista pripíše do rebríčka 1 200 bodov a istú už má prémiu 1 120 000 eur pred zranením, zdolaný Cecchinato odchádza z Paríža bohatší o 560-tisíc eur brutto a do rebríčka mu pribudne 720 bodov.

Dvadsaťštyriročný Thiem (8. v rebríčku ATP) a o rok starší Cecchinato (72.) odohrali tretí vzájomný zápas. Prvýkrát sa stretli na turnaji kategórie Futures v roku 2013, na antukovom turnaji v Taliansku zvíťazil Cecchinato 6:3, 6:4. Odvetu o rok neskôr v rámci kvalifikácie turnaja v katarskej Dohe lepšie zvládol Rakúšan, ktorý triumfoval v troch setoch 1:6, 6:3, 6:2.

Thiem zatiaľ naposledy prehral na antuke s nižšie postaveným hráčom ako je momentálne Cecchinato na turnaji v Kitzbüheli v roku 2016, keď podľahol krajanovi Jürgenovi Melzerovi, v tom čase 421. hráčovi singlového rebríčka.

Kariérne maximum

Zverenec trénera Güntera Bresnika Thiem sa v uplynulých dvoch ročníkoch prebojoval na parížskej antuke do semifinále, do finálového stretnutia ho v roku 2016 nepustil po jasnom priebehu (2:6, 1:6, 4:6) Srb Novak Djokovič, vlani podľahol rovnako v troch setoch (3:6, 4:6, 0:6) Španielovi Rafaelovi Nadalovi.

Jeho semifináloví súperi sa neskôr stali celkovými víťazmi turnaja. Thiem sa stal po Thomasovi Musterovi (víťaz z Roland Garros 1995) iba druhým rakúskym hráčom – mužom alebo ženou – vo finále turnaja veľkej štvorky. Postupom do finále si zároveň vytvoril nové kariérne grandslamové maximum.

Rodák z talianskeho Palerma Cecchinato pred tohtoročným Roland Garros nikdy nevyhral zápas v hlavnej súťaži na turnajoch veľkej štvorky. Napriek prehre sa v singlovom rebríčku posunie na kariérne maximum, v online vydaní poradia mu momentálne patrí 27. miesto. Jeho doterajším stropom bolo 59. miesto.

Hlavný kľúč k úspechu

Postupom do semifinále sa stal ôsmym Talianom v semifinále grandslamu, prvým od roku 1978, keď Corrado Barazzutti prenikol medzi najlepšiu štvorku na Roland Garros. Pred turnajom v Paríži sa dočkal prvého turnajového triumfu na okruhu ATP, keď ako úspešný kvalifikant zvíťazil v apríli na podujatí v Budapešti.

„Hlavným kľúčom k úspechu bola skrátená hra druhého setu. Bol to veľmi ťažký a vyrovnaný tajbrejk. Nechcel som ho prehrať, pretože potom by to bol oveľa vyrovnanejší zápas. V tajbrejku za stavu 6:4 som pokazil ľahký volej, čo ma na chvíľu rozhodilo. Pred prvým grandslamovým finále musím dobre zregenerovať, pozriem si druhé semifinále, aby som sa dobre pripravil na svojho ďalšieho súpera a mohol stopercentne pripravený nastúpiť na finále,“ uviedol Thiem priamo na kurte v pozápasovom rozhovore.

Priebeh zápasu

Úvod prvého setu priniesol vedenie 2:0 pre Thiema, Cecchinato sa rebrejku dočkal vo 8. hre, keď vyrovnal na 4:4. Následne pri svojom podaní šiel taliansky outsider prvýkrát v zápase do vedenia 5:4. Ďalšie tri hry však patrili rakúskemu tenistovi, ktorý znovu získal v 11. hre súperovo podanie a v tej ďalšej premenil prvý setbal na 7:5.

Druhé dejstvo malo ešte vyrovnanejší priebeh, obaja súperi si udržali svoj servis až do skrátenej hry, v nej predviedli veľkú drámu, Cecchinato nevyužil celkovo tri setbaly, Thiem premenil až piaty setbal a tajbrejk druhého setu pre seba získal v pomere 12:10. Neúspech v dramatickej koncovke druhého setu poznačil talianskeho tenistu, Thiem sa rýchlo dostal po dvoch brejkoch do vedenia 5:0 a pri svojom ďalšom podaní premenil prvý mečbal.

Tretie dejstvo získal v pomere 6:1 a postúpil do svojho premiérového grandslamového finále v kariére.