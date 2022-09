Tiafoe dosiahol na US Open veľké víťazstvo, Nadal prišiel o unikátnu víťaznú šnúru (video)

Španielsky tenista Rafael Nadal ukončil púť na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku už v osemfinále.

Štvornásobný šampión tohto podujatia a držiteľ rekordných 22 grandslamových prvenstiev nestačil na domáceho Francesa Tiafoeho, ktorému podľahol 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. „V čom bol rozdiel? Nuž, je to jednoduché. Ja som odohral zlý zápas a on dobrý. Na konci je to tak,“ poznamenal 36-ročný Španiel.

Nadalova 22-zápasová víťazná séria

Nadal vo Flushing Meadows našiel svojho prvého a zároveň posledného premožiteľa na tohtoročných grandslamových podujatiach a prišiel o unikátnu 22-zápasovú víťaznú šnúru. Nadal v tomto roku triumfoval na Australian Open i Roland Garros, vo Wimbledone odstúpil pre zranenie brušného svalstva pred semifinálovým zápasom proti Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi.

Tiafoe postupom do štvrťfinále vyrovnal svoje maximum na podujatiach tzv. veľkej štvorky. O jeho vylepšenie bude 24-ročný Američan bojovať s Rusom Andrejom Rubľovom, s ktorým má bilanciu vzájomných duelov 1:1. Priznal, že keď premenil rozhodujúci mečbal, na chvíľu mal pocit, akoby sa zastavil svet. „Na minútu som nič nepočul,“ povedal.

V hľadisku aj Tiafoeovi rodičia

Tiafoeho veľké víťazstvo sledovali na Štadióne Arthura Ashea i jeho rodičia, ktorí v 90. rokoch minulého storočia v dôsledku občianskej vojny emigrovali z africkej Sierry Leone.

Zakotvili v Marylande, kde Tiafoeho otec Constant pomáhal stavať tréningové tenisové centrum a neskôr v ňom pracoval ako údržbár. „Vidieť ich zažiť, ako som zdolal Rafu Nadala… Naozaj si nedokážem predstaviť, čo sa im preháňalo hlavou. Raz to budem rozprávať mojim vnúčatám,“ dodal Tiafoe so širokým úsmevom.

Tiafoe sa stal najmladším Američanom od roku 2006, ktorý sa na US Open dostal tak ďaleko. Vtedy čerstvo 24-ročný Andy Roddick sa v New Yorku prebojoval do finále, v ktorom nestačil na Švajčiara Rogera Federera.