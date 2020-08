TikTok má nový účet na Twitteri, chce bojovať proti nepravdivým informáciám o videoaplikácii

Videoaplikácia TikTok má nový účet na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Zástupcovia spoločnosti uviedli, že sa tak rozhodli s cieľom v reálnom čase bojovať proti šíreniu nepravdivých informácií o TikToku.

„Urobili sme ďalší krok v rámci budovania dôvery s našou TikTok komunitou a chceme zverejňovať fakty našimi slovami a slovami popredných odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti, médií a akademickej obce, pretože nepodporujeme šírenie nepravdivých informácií na našej platforme alebo o našej platforme,“ vyjadrili sa predstavitelia videoaplikácie.

Americký prezident Donald Trump dal v piatok čínskej spoločnosti ByteDance 90 dní na to, aby sa zbavila všetkých aktív používaných na podporu TikToku v Spojených štátoch. Zbaviť by sa podľa neho mali aj všetkých dát získaných od amerických používateľov. Trump v nariadení uviedol, že sú „presvedčivé dôkazy„, ktoré ho „vedú k presvedčeniu, že by ByteDance mohol podniknúť kroky, ktoré ohrozia národnú bezpečnosť Spojených štátov„. O kúpe amerických operácií TikToku už rokuje spoločnosť Microsoft.

Trump si v piatok založil účet na konkurenčnej platforme Triller. Zverejnil tiež video, v ktorom sa označil za „profesionála v oblasti technológií„. Jeho prvý príspevok mal viac ako 10 miliónov pozretí. Triller má kancelárie v Los Angeles, San Franciscu, New Yorku, Orlande a Paríži.