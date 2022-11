Timothée Chalamet v nezvyčajnej úlohe – do kín mieri kanibalská romanca Bones and all

O tomto filme sa bude veľa hovoriť. Snímka Bones and all, ktorá príde do kín 23. novembra, prinesie na plátna príbeh ženy a muža, ktorí sa spoznajú na ceste Amerikou a zistia, že majú čosi spoločné – nezlomnú potrebu jesť ľudské mäso. Timothée Chalamet žiari v role mladíka, ktorý svoje chute prijal a do tajov kanibalského života môže zasvätiť aj zmätené dievča, ktoré sa stále hľadá.

Maren je pritom v prvom rade mladá žena, ktorá chce to isté, čo my všetci – byť rešpektovaná, byť obdivovaná, byť milovaná. Komplikuje jej to však zvláštna potreba, ktorou trpí odmalička. Vyčíta si, že sa jej kvôli čudesným chúťkam rozpadla rodina a má množstvo otázok. Rozhodne sa vypátrať svoju odcudzenú matku a práve na ceste za ňou spoznáva charizmatického mladíka menom Lee. Zvláštne spojenectvo nesúrodej dvojice rýchlo prerastie v lásku až do špiku kostí. Na dlhej ceste ich však čaká množstvo prekážok.

Foto: Continental film

Okrem Chalameta, ktorý vďaka filmom Interstellar, Duna či K zemi hľaď! patrí medzi najobľúbenejších mladých hercov súčasnosti, sa vo filme objavuje viacero ďalších hereckých talentov. Maren stvárňuje herečka Taylor Russel, ktorá za svoj výkon získala na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale Benátky cenu pre najlepšiu začínajúcu herečku a ktorú môže slovenské publikum poznať napríklad z hororu Úniková hra. Herecký veterán Mark Rylance vo filme hrá dlhoročného kanibala, ktorý svoje chúťky úspešne tají svetu. Predtým zažiaril v už zmieňovanom filme K zemi hľaď!, ale aj hitoch ako Dunkirk či Ready Player One: Hra sa začína. Chloë Sevigny, označovaná aj ako múza nezávislých filmárov, sa počas svojej kariéry objavila v kultových snímkach Chlapci neplačú, Zodiac či Mŕtvi neumierajú.

Film Bones and all, ktorý je adaptáciou rovnomennej knihy Camille DeAngelis, režíroval Luca Guadagnino. Ten je tvorcom romantickej drámy Daj mi svoje meno, v ktorej exceloval práve Timothée Chalamet, ale aj uznávanej prerábky hororového filmu Suspiria. V jeho najnovšom diele sa unikátnym spôsobom spájajú oba žánre a pozitívne ohlasy zo sveta dokazujú, že sa ich fanúšikovia majú na čo tešiť. Kanibalskú love story do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Foto: Continental film

Informačný servis