Timothy zastrelil manželku, dve deti, psa a spáchal samovraždu

SALT LAKE CITY 15. novembra (WebNoviny.sk) – Muž v americkom štáte Utah zabil manželku, dve deti a psa, pričom následne otočil zbraň proti sebe.

Policajný šéf mesta Mapleton John Jackson uviedol, že 45-ročný Timothy Griffith použil jednu zbraň na vyvraždenie rodinných príslušníkov a druhou spáchal samovraždu.

Timothy si zbrane kúpil v septembri. Rodina sa v júli presťahovala zo Švajčiarska do Utahu, kde Griffith dostal novú prácu v spoločnosti Nestlé.

Polícia dorazila do ich domu po tom, ako muž neprišiel do práce a susedia upozornili na to, že sa ich autá nepohli z miesta. Na mieste činu našli okrem strelca aj jeho 42-ročný manželku Jessicu Griffith, 16-ročnú nevlastnú dcéru Samanthu Badel a päťročného syna Alexendreho Griffitha. Polícia v súčasnosti zisťuje motív konania.