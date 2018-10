Tímové atletické dorastenecké tituly získali Nitra s Trenčínom

TRNAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Z dvoch tímov ŠK ŠOG Nitra obhájili titul slovenského šampióna v súťaži dorasteneckých družstiev iba chlapci. Nazbierali 239,5 bodu a o 47 bodov predstihli AC Nové Zámky.

Hanuliaková potvrdila kvality

Bronz si vybojoval AO Olympia Považská Bystrica so 146 bodmi. V súťaži dorasteniek jasne kraľovala Slávia ŠG Trenčín s 328 bodmi, ktorá zvíťazila pred obhajkyňami zlata z ŠK ŠOG Nitra s priam neuveriteľným náskokom 125 bodov! Tretia skončila Slávia TU Košice o 11 bodov pred AK Bojničky.

Vo finálovej súťaži tímov sa v individuálnych disciplínach ukázali v dobrom svetle najmä vrhači. Trenčianska oštepárka, slovenská dorastenecká rekordérka Petra Hanuliaková, hodila 45,32 m. Okrem toho vyhrala aj guľu a disk.

Osobný rekord

Finalista ME do 18 rokov v Györi Jaroslav Greguš z nitrianskeho Stavbára zvíťazil v guli (17,75 m) a v disku pridal osobný rekord 53,93 m. ďalší účastník ME „18“ Miloslav Konopka ml. (AC Nové Zámky), syn bývalého finalistu MS a účastníka OH, si v samom závere letnej sezóny tiež zlepšil osobný rekord 5-kilovým kladivom na 68,39 m.

Dorastenci ŠK ŠOG Nitra i dorastenky Slávie ŠG Trenčín si triumfom na majstrovstvách Slovenska vybojovali právo štartu v budúcoročnej B-kategórii Európskeho pohára klubov.