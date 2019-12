Tínedžer skončil s autom v rieke, život mu zachránila aplikácia Siri

Muž z amerického Charles City v štáte Iowa si privolal pomoc vďaka aplikácii Siri vo svojom smartfóne po tom, ako sa jeho auto zrútilo do rieky. Osemnásťročný Gael Salcedo bol na ceste do North Iowa Area Community College, keď jeho SUV narazilo na kúsok ľadu na ceste, pričom stratil kontrolu nad vozidlom, strhol volant a napokon skončil v rieke Winnebago. „V hlave som mal len to, že zomriem,“ povedal mladík pre televíziu KIMT.

Tínedžer sa bál, že sa auto ponorí a otvoril okná, aby sa dostal von. Teplota v rieke bola pod bodom mrazu. Nemohol nájsť svoj telefón a preto hlasom spustil Siri a prikázal jej zavolať na políciu. Záchrana prišla na miesto krátko nato. Zástupca hasičov z Mason City Craig Warner uviedol, že Salcedo sa musel čo najskôr dostať na breh.

„Mal som premrznuté ruky a vôbec som si necítil nohy. Bolo to náročné a prúd bol naozaj silný,“ uviedol. Napokon sa s pomocou Warnera dostal z rieky a odviezla ho sanitka. O niekoľko hodín neskôr ho lekári prepustili.