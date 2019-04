Tínedžer Timothy sa prihlásil na polícii, po niekoľkých rokoch vraj utiekol únoscom

CINCINNATI 4. apríla (WebNoviny.sk) – Americké úrady sa snažia overiť identitu chlapca, ktorý tvrdí, že ho hľadajú od roku 2011. Štrnásťročný chlapec polícii v Newporte v Kentucky povedal, že ušiel dvom únoscom z oblasti Cincinnati. Vyhlásil, že sa volá Timmothy Pitzen.

V roku 2011 vyzdvihla matka šesťročného Timmothyho Pitzena zo školy v Illinois, zobrala ho do zoo a vodného parku a neskôr sa zabila v hoteli. V odkaze uviedla, že jej syn je v poriadku, no nikto ho už nikdy nenájde.

Polícia z Aurory v Illinois poslala dvoch detektívov do Cincinnati, kde sa na vyšetrovaní podieľajú FBI a miestna polícia. Chlapca previezli do nemocnice, no bližšie informácie zatiaľ nie sú známe.