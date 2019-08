Tínedžer v Daytona Beach sa na internete vyhrážal, že v škole zastrelí najmenej sedem ľudí

Na Floride zadržali 15-ročného chlapca, ktorý sa na internete vyhrážal, že v škole zastrelí najmenej sedem ľudí. Kancelária šerifa z Volusia County zverejnila video, v ktorom vypočúva tínedžera a jeho matku v Daytona Beach.

Len žartoval

Mladík polícii povedal, že len žartoval, keď vyhlásil, že do Seabreeze High School prinesie otcovu M15 a „zabije minimálne sedem ľudí“.

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) upozornil na vyhrážku miestne úrady, ktoré chlapca na druhý deň ráno zatkli. Šerif na sociálnej sieti Facebook napísal, že „podľa zákona sú takéto komentáre zločinmi, či to bol žart alebo nie„.

Podľa matky to bola hra

Matka si však svojho potomka zastávala. „Je to len malé dieťa, ktoré hrá počítačovú hru. Tieto deti hovoria takéto veci stále. Je to pre nich vtipné. Je to hra. Je to nesprávne, nenávidím takúto hru,“ uviedla.

„Áno, má 15 rokov, ale je to stále malé dieťa. Nie je jedným z tých bláznov, ktorí robia takéto veci,“ dodala a policajtovi odpovedala, že v dome majú zbraň. Polícia následne odviezla nemenovaného chlapca do zariadenia pre mladistvých.