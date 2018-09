Tínedžeri utrpeli zranenia po streľbe pred školou v Chicagu, polícia zaistila zbraň aj strelivo

CHICAGO 11. septembra (WebNoviny.sk) – Pri streľbe v blízkosti strednej školy v americkom Chicagu utrpeli vážne zranenia traja tínedžeri. Šéf policajných hliadok Fred Waller uviedol, že v súvislosti s prípadom vzali do väzby dve osoby a zaistili zbraň a strelivo.

Streľba sa podľa jeho slov odohrala v pondelok popoludní miestneho času pred Chatham Academy High School v časti Burnside. Obeťami streľby sú podľa Wallera chlapci vo veku 16,17 a 18 rokov, na ktorých niekto zaútočil po tom, čo vystúpil z auta.

Najmladší dostal guľku do ramena, 17-ročnému zasiahla strela nohu a najstarší utrpel zranenia na pravej ruke a ľavom podpaží. Dvaja z chlapcov ušli späť do školy, tretieho našli v blízkej uličke. Vyšetrovatelia by mali v prípade čoskoro vzniesť obvinenia.