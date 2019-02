Tínedžerka Shamima príde o britské občianstvo, ako 15-ročná sa pridala k Islamskému štátu

LONDÝN 20. februára (WebNoviny.sk) – Tínedžerka Shamima Begumová, ktorá pred štyrmi rokmi opustila Veľkú Britániu, aby sa pridala k Islamskému štátu, príde o britské občianstvo.

Odišla s dvomi kamarátkami

Oznámil to v utorok právnik jej rodiny Tasnime Akunjee. Ako uviedol, rodina je z rozhodnutia ministerstva vnútra „veľmi sklamaná“ a zvažuje proti nemu „právne kroky“.

Begumová odišla z Londýna do Sýrie spolu s dvoma kamarátkami v roku 2015, keď mala 15 rokov. Dnes má 19 a žije v utečeneckom tábore v Sýrii.

Porodila tri deti

Podľa vlastných slov sa po príchode do krajiny vydala za bojovníka Islamského štátu a porodila dve deti, ktoré stratila v dôsledku chorôb a podvýživy. Do tábora ušla z poslednej bašty džihádistov a porodila tam cez víkend ďalšie dieťa, s ktorým sa chce teraz vrátiť do Británie.

V sérii rozhovorov s britskými médiami skritizovala niektoré aspekty Islamského štátu, uviedla však, že svoj odchod do Sýrie neľutuje. Povedala tiež, že nemala problém s odtínaním hláv, ktoré militanti praktizovali, lebo si myslela, že sú podľa islamského práva povolené.