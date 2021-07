Tínedžerka z Aljašky šokujúco vyhrala prsiarsku stovku na olympiáde v Tokiu, plávanie mala v rodnom liste

Ďalší finálový plavecký blok v Tokiu priniesol ďalší šok pre jednu z favoritiek. Obhajkyňa zlata z Ria de Janeiro a svetová rekordérka na 100 m prsia Američanka Lilly Kingová sa musela uspokojiť iba s bronzom.

Zdolali ju krajanka Lydia Jacobyová aj Juhoafričanka Tatjana Schoenmakerová. Víťazná Jacobyová má iba 17 rokov a sama tvrdí, že ak by sa olympijské hry konali v pôvodnom termíne pred rokom, bola by iba v úlohe diváčky.

Nemala potrebnú výkonnosť

„Nemyslím si, že pred rokom by som bola dostatočne pripravená. Nemala som potrebnú výkonnosť. Za ten čas som však vyrástla fyzicky aj mentálne a zrazu je to iný svet. Pozerám sa na výsledkovú tabuľu a nemôžem uveriť, čo tam vidím. Áno, trúfala som si zabojovať o medailu, mala som to kdesi v hlave pred pretekmi. Ale na zlato som sa neodvážila myslieť. To určite nie,“ skonštatovala Lydia Jacobyová.

Šokovaná tínedžerka pochádza z malého mestečka Seward na južnom pobreží Aljašky. Američania tvrdia, že je len prvou plavkyňou a desiatou letnou olympioničkou v ich histórii, ktorá má svoj domov na tomto odľahlom polostrove na severezápade USA.

Dva mesiace bez tréningu

Keď pred rokom pandémia koronavírusu zatvorila obchody aj telocvične, študentka miestnej strednej školy zostala dva mesiace bez tréningu. Musela sa presťahovať do najväčšieho aljašského mesta Anchorage, aby sa vôbec mohla uchádzať o účasť na olympijských hrách.

„Keď sa situácia zlepšila, ako prvé sa otvorili bazény v Anchorage. Tak sme sa tam s rodinou presťahovali a všetko sa zrazu pre mňa zmenilo. Plavecký bazén a celý tamojší tím ľudí sa stali celým mojím životom. Stretávali sme sa každý deň a postupne som sa zlepšovala, až to vyústilo v postup na olympijské hry,“ uviedla Jacobyová na webe USA Today.

Plávanie je súčasť ich životov

V detstve mala to šťastie, že ako jediné dieťa lodného kapitána mala plávanie predurčené už v rodnom liste. Aj keď otec Richard, ktorý vedie námornícke kurzy prežitia v studenej vode, so smiechom namieta: „Len sme ju s manželkou chceli naučiť plávať, aby sa vo vode cítila ako doma. Žijeme v malom prístave na Aljaške a sme prakticky ľudia z lode. Plávanie je súčasť našich životov.“

Talentovaná plavkyňa napriek všadeprítomnému vodnému živlu nemala všetko jednoduché. Na Aljaške je v zime prakticky celý deň tma a život ubieha úplne inak ako v iných končinách sveta. „Na ranný tréning sme prichádzali potme, potom išla Lydia do školy a stále bola tma. Keď odchádzala zo školy na ďalší tréning, už zasa bola tma. A takto to pokračovalo každý deň niekoľko mesiacov,“ spomenula si trénerka Meghan O’Learyová.

Kingová pochválila premožiteľku

V roku 2019 bola vtedy 15-ročná Jacobyová osemnásta najlepšia prsiarka sveta s časom 1:08,12. Na nedávnej kvalifikácii amerických plavcov sa zlepšila na 1:05:28 a v olympijskom finále v Tokiu už zaplávala čas po 1:05 min (1:04,95). Napriek tomu nemala zasiahnuť do boja o najcennejší kov, v ňom si to mali rozdať obhajkyňa Kingová s novou držiteľkou olympijského rekordu Schoenmakerovou.

To aj platilo do záverečnej dvadsaťpäťky, potom však Jacobyová zaútočila a mohutným záverom dobyla zlato. Sklamaná Kingová najprv zaváhala, ale napokon pochválila 17-ročnú premožiteľku. „Som prekvapujúco v pohode a zároveň nadšená z výkonu Lydie. Má za sebou parádne preteky,“ uviedla Kingová.