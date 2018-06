Tínedžerku usvedčili z plánovania útoku na Britské múzeum, problémy spôsobila aj matke a sestre

LONDÝN 4. júna (WebNoviny.sk) – Britský súd dnes usvedčil tínedžerku z prípravy útoku na Britské múzeum. Matku a sestru 18-ročného dievčaťa takisto usvedčili z pomáhania pri príprave útoku, pričom je to zároveň prvý prípad vo Veľkej Británii, v ktorom pripravovali útok inšpirovaný Islamským štátom (IS) len ženy.

Prokuratúra uviedla, že Safaa Boularová si o útoku písala s iným členom IS v Sýrii, ktorého si chcela vziať za manžela, no v roku 2017 ho zabili. Boularovú zatkli v apríli 2017, keď chcela vycestovať do Sýrie.

Následne sa snažila nahovoriť na spáchaniu útoku jej 21-ročnú sestru Rizlaine Boularovú, ktorá sa spolu s matkou Minou Dich priznala k obvineniam z terorizmu. Všetky tri ženy sa dozvedia svoje tresty až neskôr.