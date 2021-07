Tínedžerský film o hokeji, šikane a láske s názvom Smečka prichádza do kín 5. augusta

Byť tínedžerom je zvláštne, zložité a nie vždy úplne veselé. Hlavne ak sú mladí hračkou v rukách ambicióznych rodičov. Tím mladých a dravých hokejistov môže byť krutou vlčou svorkou, kde naozaj platí len zákon silnejšieho. Nový český dramatický film Smečka opisuje cestu nováčika v hokejovom klube, šestnásťročného Davida, ktorého rodičia síce podporujú, ale to zjavne nestačí. Film príde do slovenských kín 5. augusta 2021.

David má nastúpiť ako brankár v novom meste do hokejového klubu. Kolektív na čele s kapitánom hokejistov mu ale život neuľahčuje, práve naopak. David zažíva šikanu, súperenie a navyše ho opustí aj pekná priateľka. Ako to už chodí, šikanu síce mnohí vidia, ale zatvárajú oči a namýšľajú si, že je to len tvrdšia zábava. Nie je… Mnohí nesúhlasia, ale neurobia nič.

Šikana je násilie na deťoch páchané inými deťmi. Má dôsledky nielen na obetiach ale aj na násilníkoch. Od 14 rokov je to u nás trestný čin. Slovo šikana znamená obťažovanie, týranie a prenasledovanie. Šikanovanie niekomu cielene ubližuje. Ide o nebezpečný spoločenský jav, pri ktorom je ponižovaná ľudská dôstojnosť.

David, ktorého hrá Tomáš Dalecký, chce byť úspešným brankárom a má na to všetky predpoklady. Ale noví spoluhráči sú drsnejší, ako čakal. Otec mu síce všemožne pomáha, ale niekedy práve rodičia nekonajú úplne správne. A problémom je aj cukrovka. Agresor v tíme hokejistov, ktorého si zahral herec Tomáš Mrvík, vycíti slabiny nováčika a David sa stane terčom šikany.

Nový český film Smečka načrtne veľa zaujímavých tém zo života dnešných mladých ľudí. Okrem hlavných chlapčenských úloh v ňom „hviezdia“ aj krásne mladé herečky Denisa Biskupová a Anastasia Chocholatá, ktoré už majú za sebou viacero filmových a televíznych skúseností.

Športový príbeh o vzťahoch, kyberšikane a o mládežníckom hokeji zaujme aj vďaka prostrediu dorasteneckého hokejového klubu v malom českom meste. Zaoberá sa predovšetkým negatívnymi javmi v športe a vo vzťahoch, ako je zvýhodňovanie, rodinkárstvo, či protekcia. Filmu nechýba dravosť, množstvo aktuálnych tém a konfliktov, ale aj nevera a problémy v láske medzi mladými ľuďmi.

Producentkou filmu je Julietta Sichel, bývalá programová riaditeľka MFF Karlove Vary. Jej filmy boli uvedené na mnohých festivaloch po celom svete. Napríklad v Montreale, Chicagu, Teheráne, Sarajeve, Kyjeve, Houstone, na MFDF Jihlava, festivale ZagrebDox a ďalších.

Hlavnú postavu Davida hrá dvadsaťročný Tomáš Dalecký, mladý, talentovaný herec z Brna. Má za sebou detské roly v kultových divadelných hrách, ako Donaha! či Zamilovaný Shakespeare. Do jeho filmografie patrí aj uznávaný film Uzly a pomaranče. Tomáš Dalecký: „Nikdy by som neveril, že len nasadenie brankárskeho výstroja je také náročné! Natáčanie bolo skvelé, ale teraz nastupujem na DAMU, takže sa odteraz nakrúcaniu budem venovať iba v lete.“

Postavu šéfa svorky Mikyho hrá herec Tomáš Mrvík, ktorý už pozbieral viacero ocenení za hlavnú rolu vo filme Všechno bude, napríklad v Toronte či v Londýne. Snímka sa stala aj českým kandidátom na Oscara. Tomáš Mrvík: „Film hovorí o veľmi dôležitých veciach, ktoré trápia mladých ľudí. Moja postava je chalan z miestneho hokejového klubu, kde je jeho otec trénerom, takže má veľa výhod. Aj preto je trochu lenivý a dáva otcovi najavo, že hokej hrá len kvôli nemu…!“

Režisér Tomáš Polenský: „Hokej je u nás populárny šport a film Smečka ponúka pohľad do zákulisia hokejovej mládeže. Je to príbeh hokejového brankára s čerstvo diagnostikovanou cukrovkou, ktorý sa stáva obeťou šikany, ale nie je klasický lúzer. Je talentovaný, úspešný a má peknú priateľku. Film tematizuje šikanu, ale rozhodne sa diváci v kine aj zasmejú. Pre rodičov bude film tiež zaujímavý, pretože sa môžu na seba pozrieť očami mladých.“

Ako dopadne nováčik v hokejovom klube, ktorý chce byť brankárskou jednotkou, ale musí sa pokúsiť vzoprieť pravidlám „vlčej svorky“? Čo ak sa ho nikto nezastane? Naozaj platí, že peniaze a kontakty automaticky zaručia úspech? Naozaj ho priateľka opustila iba preto, lebo chcela radšej toho úspešnejšieho – pretože úspech ženy priťahuje? A musí vždy pri šikane nastať kolektívna slepota – nikto nič nevidel, nikto nič nepočul?

Na konci filmu zaznie skladba Smečka od známeho rapera Renneho Danga. Film sa nakrúcal v lete roku 2019 v Zlíne, Vizoviciach a v Prahe. Premiéra sa posunula pre kovidovú situáciu.

Herci pomohli hokejistom s herectvom, hokejisti naopak hercom poradili hokejové fígle, vďaka ktorým herci vyzerajú na ľade presvedčivo, aj keď v náročných scénach mali, samozrejme, dablérov. Autentický príbeh o závažnom probléme mladých z hokejového prostredia – to je nový český film s názvom Smečka, ktorý príde do slovenských kín už 5. augusta 2021.

Informačný servis