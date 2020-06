Tip na božský oddych ako pri mori pre celú rodinu: Piešťanské kúpele

Nebýva zvykom, že by kúpele otvorili svoje brány aj pre deti. Jeden z hotelov Kúpeľného ostrova v Piešťanoch to však počas tohto leta mení. Pre rodiny s deťmi pripravil lákavú alternatívu all inclusive pobytu pri mori so všetkým, čo k tomu patrí.

Čo si predstavíte, keď sa povie leto? Dlhé večery na letných terasách, veľa času v záhradách či liečivú vôňu prímorského prostredia? Toto leto vám navrhujeme vyskúšať niečo nové: all inclusive pobyt pre celú rodinu v nádhernom kúpeľnom prostredí Splendid Ensana Health Spa Hotela. Tento hotel Slovákom pripravil unikátnu možnosť vycestovať „do rezortu“ aj bez prekročenia hraníc.

Na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch nájdete silne mineralizovanú sírnu termálnu vodu, ktorá dosahuje teplotu až 69 °C. Pri procedúrach je využívané aj jedinečné sírne bahno, ktoré je liečbou aj prevenciou komplikácií pohybového systému. Moderné liečebné stredisko Balnea Health Spa, ktoré je súčasťou areálu hotela Splendid, ponúka viac ako 60 procedúr, ktoré pri pobyte môžete absolvovať. O vašich najmenších sa v čase procedúr postará animačný program plný hier, športových aktivít, turnajov či mini diskoték.

Pokojný Kúpeľný ostrov má pre zaručenie komfortu limitovanú kapacitu hostí. Vonkajší a vnútorný bazén i oddych na jemnej piesočnej pláži si tak vychutnáte bez toho, aby ste sa cítili stiesnene. Ak si nestihnete dopriať viacdňovú dovolenku, zrelaxujte sa počas predĺženého víkendu. All inclusive balíčky hotela Splendid na toto leto začínajú už dvoma nocami, a obsahujú aj nápoje a neobmezdené množstvo zmrzliny pre vaše deti.

Všetko o letnom pobyte v hoteli Splendid spolu s rezervačným formulárom nájdete na webovej stránke https://www.ensanahotels.com/sk

