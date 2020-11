Tipni si na postup našich. Vraciame vklady až do 20 eur na hráča

Slovenských futbalistov delí jeden zápas od účasti na budúcoročných majstrovstvách Európy. Jednotka na stávkovom trhu Niké ti zápas roka spestrí jedinečnou akciou. Viac prezradí riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v spoločnosti Niké Martin Tibenský.

Martin, Niké prichádza so špeciálnou akciou. Môžeš prezradiť o čo ide?

Aj my v Niké žijeme zápasom roka. Pripravili sme pre všetkých našich klientov špeciálnu akciu. Podmienkou je si natipovať stávkovú príležitosť – „Postup na ME po zápase 12.11.2020, tip Slovensko“. V kurzovej ponuke ju tipéri nájdu pod číslom 3342. Všetci veríme, že naši reprezentanti sa kvalifikujú na ME. No ak by sa tak predsa len nestalo, v Niké na tejto stávke neprehráte. Každému, kto si vybral túto stávkovú príležitosť a vyhodnotená bude ako nevýherná, vrátime stávky až do výšky 20 € celkovo na hráča!

To znie dobre.

Tie pravidlá sú ozaj jednoduché. Tipnúť si spomínanú konkrétnu stávku. Ak bude výherná, klient sa bude tešiť dvakrát – z postupu našich i z výhry na tikete. Ak by sa tak ale predsa len nestalo, bude mať poistku v návrate 100 percent z prestávkovej sumy na túto stávkovú príležitosť a to až do celkovej výšky 20 eur!

Je akcia určená iba pre registrovaných klientov, alebo pre každého?

Podmienkou zapojiť sa do tejto akcie je mať overené konto v Niké. Ak preferujete tipovanie mobilom či na svojom počítači je potrebné sa prihlásiť do svojho herného účtu. V pobočkách je nutnosťou tipovať na svoju klubovú kartu. A ak ešte niekto nie je v našom vernostnom klube, môže tak učiniť práve teraz. Za bezplatnú registráciu do Klubu Niké dostane automaticky 20 € úplne zadarmo! Následne sa môže zapojiť do našej jedinečnej akcie.

Tipnúť si na postup Slovákov sa teraz v Niké rozhodne vyplatí.

Je to výnimočný zápas a výnimočné súboje si zaslúžia takéto neobyčajné akcie. My v Niké už takmer 30 rokov prinášame klientom akcie, aby si užili hlavne zábavu. Aj v tejto dobe, kedy z každej strany počúvame samé pesimistické správy, sme chceli klientov potešiť a ponúknuť im možnosť staviť si na zápas roka bez akéhokoľvek rizika.

Martin, neodpustím si otázku. Čo si myslíš? Podarí sa Slovákom postúpiť na EURO?

Aký by som bol fanúšik, keby som neveril našim. Navyše ešte aj headline našej kampane k tejto akcii znie – veríme našim. Takže áno, Slovensko postúpi na budúcoročné ME.

