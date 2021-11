Tipos extraliga po 14. kole: Slovan prehral, ale zostal lídrom pred druhým Zvolenom, Poprad ťahá čiernu sériu

Líder tabuľky hokejovej extraligy HC Slovan Bratislava vyšiel v piatkovom domácom súboji 14. kola základnej časti bodovo aj gólovo naprázdno.

„Belasí“ na vlastnom ľade hostili majstrovský Zvolen, no brankára HKM Rahma neprekonali ani raz a sami inkasovali z hokejok Villeho Leskinena a Juraja Mikúša.

Napriek zaváhaniu sa Slovan udržal na čele extraligového pelotónu, Zvolenčania poskočili už na druhú priečku hodnotenia.

Zvolenčania sa svedomito pripravovali

„Chýbala nám jediná vec a to je gól. Bez neho sa vyhrať nedá. Zvolen hral veľmi dobre v obrane, organizovane. Brankár Rahm chytal zase veľmi dobre, ale my sme mu to uľahčili, pretože sme boli málo agresívni, všetky strely videl a taký kvalitný gólman také góly nedostáva. Nešli nám ani presilovky, málo sme strieľali a preto sme dnes neboli úspešní,“ zhodnotil prehru asistent trénera domácich Andrej Podkonický.

Omnoho spokojnejší bol hlavný kouč hostí Peter Oremus. „Celý týždeň sme sa veľmi svedomito pripravovali na tento zápas a potvrdili sme to. Možno začiatok nebol taký, ako sme si predstavovali, ale priebeh, vývoj a organizácia našej hry bola naozaj dobrá a to víťazstvo je úplne zaslúžené. Hrali kompletné štyri päťky a každá jedna sa dokázala proti Slovanu presadiť. V tejto fáze súťaže je to dôležité preto, aby sme boli presvedčení, že aj takéhoto silného súpera môžeme vonku zdolať,“ povedal.

Pred uvedeným duelom Slovana proti Zvolenu ale aj pred ďalšími piatkovými súbojmi extraligy si aktéri minútou ticha uctili dvojicu zosnulých – Borisa Sádeckého a Dušana Pašeka ml. z klubu Bratislava Capitals.

„Pre nikoho to nie je ľahké, stali sa veľké tragédie. Vyjadrujem sústrasť obom rodinám. Zavolali sme si starších hráčov, ktorí mali k Cecovi blízko. Povedali, že pre nich bude lepšie, ak bude zápas a nebudú celý deň rozmýšľať nad tým, čo sa stalo. Nebolo to však jednoduché rozhodnutie,“ vysvetlil Podkonický podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Michalovce opäť vyhrali nad Košicami

Hráči Michaloviec v piatok zvíťazili na košickom ľade 2:1 po predĺžení, zisk dvoch bodov im však nestačil na to, aby sa udržali na druhej priečke tabuľky, keďže o skóre sa pred nich dostali Zvolenčania.

Zaujímavosťou je, že aj v prvom vzájomnom meraní síl v tejto sezóne triumfovala michalovská Dukla 2:1 a góly víťazov zaznamenali Roman Žitný a Janne Keränen. Rozdiel bol len ten, že v závere septembra Michalovčania brali tri body.

„Sme radi, že sme opäť vyhrali. Klobúk dole, Košice hrali výborne a dostali nás pod veľký tlak. Výborne nás však podržal brankár Williams a v predĺžení sa ukázal Janne. Urobil to krásne. Každé víťazstvo sa cení a sú to cenné dva body. Obzvlášť po poslednej domácej prehre sme potrebovali uspieť a som rád, že sa nám to podarilo,“ zhodnotil Žitný na HockeySlovakia.sk.

Zagrapan spečatil triumf Prešova

Regionálne derby sa v piatok hralo aj v Poprade, kde domáci vicemajster prehral s Prešovom 3:5. Hosťom vyšla druhá tretina, po ktorej viedli už 4:0.

„Kamzíci“ síce v tretej skorigovali na 3:4, no posledné slovo mal Marek Zagrapan a spečatil trojbodový úspech hostí. Popradčanom sa v ostatnom čase príliš nedarí, v piatok zaznamenali už šiestu prehru za sebou.

„Prešov si body zaslúži. Keby sme hrali celý zápas tak, ako sme hrali 10 až 12 minút v tretej tretine do vylúčenia Bjalončíka, tak by som bol celkom spokojný. Súperovi sme však pomohli fatálnymi chybami. Čo dokážeme vyprodukovať, mi už rozum neberie. To nás stálo zápas,“ zhodnotil domáci kouč Peter Mikula na webe Popradčanov.

Na Spiši šarapatil koronavírus

Nitra v piatok triumfovala na ľade Nových Zámkov a ukončila sériu troch prehier. Naopak, štvrtý neúspech za sebou zaznamenal Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Trenčíne 2:3.

Bez zápasu v piatok zostali hráči Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrice, keď na Spiši šarapatil koronavírus a klub spod Urpína požiadal o odklad svojho duelu tiež kvôli nepriaznivej pandemickej situácii.

Bez zápasu by boli aj Nitra a Nové Zámky, tieto tímy sa však operatívne dohodli, že v piatok absolvujú predohrávku 21. kola.