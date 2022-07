Tipy nielen na festivalové leto: Aký outfit zvoliť?

Vytúženú dovolenku a prijemné letné dni plné slnka každý z nás trávi inak. Niektorí siahnu po oddychu na pláži s drinkom v ruke a iným zase učarujú letné festivaly plné hudby, energie, života. Ako každé leto aj tento rok máte možnosť zabaviť sa na najznámejších slovenských či európskych festivaloch. Ak ste už rozhodnutí a chystáte sa stráviť niektorý z víkendov týmto živelným spôsobom, určite sa zamýšľate nad outfitom, ktorý zvoliť na takéto podujatie. Na festivaloch máte možnosť experimentovať, vytiahnuť kúsky, ktoré za bežných okolností nenosíte, či ohúriť extravagantným líčením. Poradíme vám, ako si vyskladať perfektný look, s ktorým vyniknete v žiari reflektorov a v dave budete neprehliadnuteľná.

Výrazné farby či crop topy

Atmosféra festivalov je často magická s množstvom farieb na pódiu, ale aj mimo neho. Do svojho outfitu zakomponujte žiarivé farby ako oranžová, ružová, žltá či zelená. Počas horúcich letných dní môžete zvoliť obľúbené crop topy, ktoré sú na takúto príležitosť voľbou číslo jeden. Siahnuť môžete aj po braletkách alebo bodyčkách a skombinovať ich so širokými nohavicami s vysokým pásom či šortkami. Váš výsledný look bude pôsobiť sexy, ale zároveň nie vulgárne.

V novej letnej kolekcii značky F&F nájdete množstvo zaujímavých kúskov, s ktorými si vytvoríte štýlový festivalový outfit.

Foto: F&F

Nezvyčajné vzory a detaily zaujmú na prvý pohľad

Zaujimite a zažiarte s topmi alebo šatami v pútavom vyhotovení. Či už zvolíte kvetinový dizajn, zaujímavý strih, alebo ľahký bavlnený model s odhaleným chrbtom či s veľkou mašľou, nespravíte chybu. Pásiky sú nestarnúcou klasikou, ktorá je aj dnes veľmi obľúbená. Vo svojom outfite ich môžete využiť aj vo forme overalu, ktorý doplníte vhodnými doplnkami, a ste pripravená vyraziť.

Základom je pohodlná obuv

Počas víkendu plného zábavy dostanú najviac zabrať vaše nohy, a preto by ste mali dbať na výber správnej obuvi. Ak si chcete festival užiť a nie pretrpieť, opätky nechajte doma. Letné sandále či šľapky odľahčia vaše nohy za pekného počasia. Jasnou voľbou sú určite tenisky, ktoré by mali byť pohodlné a mali by vydržať aj vaše tanečné kreácie počas koncertov. Vhodnou kombináciou obuvi s ostatnými kúskami oblečenia dosiahnete dokonalý festivalový outfit od hlavy až po päty.

Foto: F&F

Na ktoré doplnky by ste nemali v žiadnom prípade zabudnúť?

Doplnky dokážu váš výsledný look rozjasniť, no častokrát spĺňajú aj praktické funkcie a nielen estetické. Počas horúcich letných dní, keď sa festivaly konajú, nezabudnite na pokrývky hlavy, klobúky či šiltovky. S ich použitím sa vopred vyhnete nepríjemnostiach ako úpal či bolesti hlavy a môžete si tak naďalej užívať bezstarostnú zábavu. Popustite uzdu fantázie a vyberte si klobúky, v ktorých vyniknete.

