Tisíce ľudí dostanú od zdravotných poisťovní doplatky za lieky

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Zdravotné poisťovne vracajú poistencom doplatky za lieky za prvý kvartál tohto roka. V prípade Dôvery ide o takmer 34 tisíc poistencov a o sumu 548 tisíc eur.

Union vráti poistencom 113 185,67 eura

“Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 13 109 dôchodcov, 10 058 držiteľov preukazu ZŤP, 10 402 detí do šiestich rokov veku a 248 detí do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím,” informoval hovorca zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.

Z celkovej sumy vrátených doplatkov vráti Dôvera 188 tisíc eur dôchodcom, 176 tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 181 tisíc eur deťom do šiestich rokov veku a 2600 eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím.

Union zdravotná poisťovňa vráti 7318 poistencom spolu 113 185,67 eura. Z toho ide o 1922 dôchodcov so sumou 27 939,73 eura, 2979 detí s doplatkami za 44 218,83 eura a 1720 ZŤP s vrátenými doplatkami vo výške 30 159,36 eura. Iným poistencom, ktorých bolo 697, vráti Union ZP 10 867,75 eura.

VšZP posiela doplatky priebežne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) začala od 13. júna uhrádzať svojim poistencom doplatky za lieky za prvý štvrťrok 2017. Celkovo za toto obdobie VšZP vráti doplatky za lieky pre prekročenie limitu spoluúčasti 112 609 poistencom v sume 1 814 564,60 eura. Doplatky bude najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku posielať priebežne.

Najvyššia suma, ktorú VšZP uhradí poistencovi, je po zaokrúhlení 978 eur. Dostane ju poistenec, na ktorého sa vzťahuje limit spoluúčasti 25 eur. V kategórii poistencov s limitom spoluúčasti osem eur vráti VšZP najvyššiu sumu 160 eur a v kategórii poistencov s limitom spoluúčasti nula eur predstavuje najvyšší doplatok 82 eur.

“V týchto počtoch a sumách nie sú zahrnutí poistenci, ktorí prekročili limit spoluúčasti o sumu menšiu ako tri eurá. Poistenci však o tieto doplatky neprídu, VšZP im ich automaticky pripočíta k celkovej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok,” uviedla hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.