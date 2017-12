Tisícky ľudí vítali Nový rok 2018 v Košiciach, v nemocnici sa narodilo prvé bábätko

KOŠICE1. januára (WebNoviny.sk) – Na košickej Hlavnej ulici sa lúčilo so starým rokom a vítalo nový rok 2018 niekoľko tisíc ľudí. Publikum do varu pred polnocou Adam Ďurica so skupinou.

„Má to inú atmosféru ako inde. Je to také trošku bujaré, ale v tom dobrom slova zmysle. Viem, že Košičania si vedia užívať také koncerty. Som vďačný, že na posledný tohtoročný koncert sme dostali o pozvánku práve do Košíc ,“ povedal Ďurica.

Program vyvrcholil ohňostrojom

Košičania na Hlavnej ulici mali program už od desiatej, ktorý vyvrcholili príhovorom košického viceprimátora Martina Petrušku a veľkým ohňostrojom. Ako je už tradíciou, Petruško navštívil večer o desiatej aj pracovníkov spoločnosti U.S. Steel Košice.

Ako uviedol v príhovore, z jeho pohľadu bol rok 2017 náročný a hektický. „Môžem konštatovať, že sa nám mnohé veci podarili. Som veľmi rád, že úspešne pokračujeme v modernizácii električkových tratí, ktorá je najväčšou investíciou v meste za posledné roky. Verím, že rekonštrukciu v jeseni 2018 úspešne ukončíme,“ povedal Petruško.

Parkovanie vzbudilo protesty

Doložil, že jednou z tém skončeného roka bolo pakovanie v rezidentských zónach, ktorého systém vzbudil veľké protesty a nespokojnosť obyvateľov. Očakáva, že táto otázka bude rezonovať aj vo volebnom roku 2018 a verí, že sa vyrieši.

„Do nového roku všetkým Košičanom želám hlavne veľa zdravia, šťastia, veľa lásky a pozitívnej energie a aby im rok 2018 vyšiel podľa ich predstáv,“ povedal Petruško.

Ako informovala hovorkyňa košickej univerzitnej nemocnice Ivana Stašková, v pôrodnici na Rastislavovej ulici narodilo v prvej minúte nového roka prvé novoročné bábätko. Volá sa Šimon, má 3190 g a 50 cm. Obaja – mamička aj bábätko sú v poriadku. Mamička šla na sekciu a rodičia sú zo Sene.