Tisícky náhodne vybraných poistencov dostanú od VšZP imunochemický test

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začne po 15. januári v rámci celoštátneho skríningu vybraných onkologických ochorení oslovovať 12 800 vlastných poistencov. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe. Pošle svojim poistencom imunochemický test na zistenie prítomnosti kolorektálneho karcinómu.

Balíček, ktorý dostane 12 800 náhodne vybraných poistencov VšZP (6 975 žien a 5 825 mužov) vo veku 50 – 74 rokov vo všetkých krajoch Slovenska, bude obsahovať okrem pomôcok aj návod na správnu realizáciu testu.

VšZP v sprievodnom liste vybraným účastníkom programu vysvetlí, aby nádobku so vzorkou stolice spolu s vyplneným formulárom a obálkou s testovacou platničkou odovzdali najneskôr do troch dní po odobratí vzorky svojmu všeobecnému lekárovi. Práve on bude poistenca zapojeného do skríningu informovať o výsledku testu.

Preventívna kolonoskopia

Na Slovensku sa podľa VšZP každý rok diagnostikuje viac ako 5-tisíc nových prípadov kolorektálneho karcinómu.

Väčšina pacientov však prichádza k lekárovi už v jeho pokročilom štádiu, čím podľa poisťovne zbytočne umiera vyše 3-tisíc ľudí ročne. „Rakovina hrubého čreva a konečníka je pritom za podmienky, že sa zistí včas, liečiteľná,“ píše VšZP.

V prípade pozitívneho výsledku testu všeobecný lekár odošle pacienta na preventívnu kolonoskopiu, ktorá zistí presnú príčinu skrytého krvácania, keďže pozitívny výsledok testu ešte neznamená, že pacient má rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Zvýšenie platby za vykonanie testu

Aj pri negatívnom výsledku by si však test na okultné krvácanie mali zopakovať o dva roky. VšZP ho hradí svojim poistencom o 10 rokov skôr, ako jej to stanovuje zákon, t. j. od 40. roku veku poistenca pri každej preventívnej prehliadke.

K prevencii rakoviny hrubého čreva VšZP motivuje aj všeobecných lekárov. Odvtedy, ako im v júli 2014 o 100 % zvýšila platbu za vykonanie testu, začala sa táto bezbolestná metóda prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka v praxi oveľa viac využívať.

Kým od decembra 2012 do novembra 2013 uhradila VšZP len niečo vyše 117-tisíc testov na okultné krvácanie, od decembra 2017 do novembra 2018 ich počet stúpol na takmer 232-tisíc, čo je nárast o 98 %.