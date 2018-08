Titul v časovke obhájili Campenaerts a Van Dijková, Slováci na ME v cestnej cyklistike zaostali

GLASGOW 8. augusta (WebNoviny.sk) – Belgičan Victor Campenaerts obhájil v škótskom Glasgowe titul majstra Európy v individuálnej časovke v cestnej cyklistike.

Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Lotto Soudal na trati dlhej 45,7 km veľmi tesne zdolal Španiela Jonathana Castrovieja o 0,63 sekundy, na treťom mieste skončil Nemec Maximilian Schachmann s väčším mankom 27 sekúnd na Campenaertsa.

Jediný štartujúci Slovák Marek Čanecký obsadil v konkurencii 34 cyklistov 33. priečku, za víťazom zaostal o 7:39 min. Víťazný čas mal hodnotu 53:38,78 min.

Campenaertsovo piate kariérne víťazstvo

Rodák z Wilrijku Campenaerts prišiel do cieľa ako posledný z favoritov, predtým sa vo vedení vystriedali jeho krajan Yves Lampaert, Schachmann a Castroviejo. Campenaerts dosiahol piate víťazstvo v profesionálnej kariére, všetky bez výnimky v časovkách.

Dvakrát ovládol európsky šampionát, dvakrát sa tešil na domácom šampionáte vrátane tohto roka a jedno víťazstvo si pripísal na pretekoch Okolo Andalúzie. Campenaerts má medailu zo všetkých troch doterajších majstrovstiev Európy v individuálnej časovke. Pri premiére v roku 2016 bol druhý, v ďalších dvoch rokoch už získal zlatú medailu.

Dijková predviedla vynikajúci výkon

Časovku žien vyhrala Holanďanka Ellen van Dijková, ktorá prešla traťou dlhou 32,3 km za 41:39 min. V upršanom a chladnom počasí predstihla druhú krajanku Annu van der Breggenovú o dve sekundy.

Tretia Nemka Trixi Worracková stratila viac ako minútu. Jediná Slovenka v štartovom poli Tatiana Jaseková obsadila 32. miesto (+7:20 min).

Tridsaťjedenročná van Dijková triumfovala na kontinentálnom šampionáte tretí raz za sebou. V Škótsku predviedla vynikajúci výkon, pretože bola prvá na všetkých troch medzičasoch. V cieli však prekonala ďalšiu Holanďanku van der Breggenovú iba o dve sekundy.

„Dnes to bola na mokrej trati so šmykľavými zákrutami veľká výzva. Mala som šťastie, že ich nebolo priveľa, ale koniec bol zradný. Celkovo to bola však dobrá trať, neustále sa išlo hore-dolu. Nevedela som, ako na tom sú ostatné súperky. Keď som prešla cieľovou čiarou, myslela som si, že o tie dve sekundy vyhrala Anna, ale napokon som to bola ja. Bolo to neskutočne tesné v tak dlhých pretekoch. Som veľmi šťastná, predtým som vyhrala aj národný šampionát, ďalším cieľom sú majstrovstvá sveta,“ cituje Van Dijkovú portál Cyclingnews.

Jedna Slovenka nedorazila do cieľa

Dve reprezentantky „krajiny tulipánov“ doplnila na stupňoch víťazov Nemka Worracková, ktorá prekvapila viaceré favoritky a v neľahkých podmienkach finišovala na tretej priečke so stratou 69 sekúnd. Medaila tesne ušla štvrtej Ruske Anastisii Pľaskinovej, s ktorou sa pred štartom takisto nepočítalo.

Slovenská cyklistka Jaseková z tímu BIKEPRO Sport obsadila 32. priečku v konkurencii 34 pretekárok, z ktorých jedna neprišla do cieľa.