Titul v poľskej futbalovej lige obhajuje Legia Varšava, v kádroch je 13 Slovákov

VARŠAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Pred piatkovým začiatkom najvyššej poľskej futbalovej súťaže 2018/2019 figuruje v kádroch jednotlivých mužstiev dovedna 13 slovenských hráčov. Tento počet je značne menší v porovnaní s uplynulými ročníkmi, keď v mužstvách Ekstraklasy pôsobilo zakaždým viac ako 20 legionárov spod Tatier.

Ligová súťaž bude v rovnakom formáte ako v uplynulej sezóne. V Poľsku od sezóny 2013/2014 hrá 16 mužstiev systémom každý s každým. Po odohraní 30 kôl tabuľku rozdelia na dve polovice a každé z mužstiev ešte odohrá v rámci svojej skupiny sedem stretnutí.

Cracovia Krakov útočí na titul

Po minulosezónnom zostupe tímu Bruk-Bet Termalica Nieciecza prevzala prívlastok „slovenskej bašty“ Cracovia s triom Michal Peškovič, Michal Sipľak a Milan Dimun. Krakovské mužstvo obsadilo v minulej sezóne 9. miesto, jeho kouč Michal Probierz chce v novom ročníku útočiť na prvenstvo.

„Chceme bojovať o titul poľského šampióna. Viem, že sa za tieto slová budem zodpovedať, ale treba čeliť veľkým výzvam,“ povedal 45-ročný tréner pre web sportowefakty.wp.pl. Cracovia nehrala o víťaznú trofej v poľskej najvyššej súťaži od roku 1952, keď obsadila strieborný stupienok. „Po vydarenej jari nebudeme skrývať, že chceme hrať o titul. Urobíme všetko pre to, aby sme skončili na 1. mieste. Radi by sme sa prezentovali dobrou hrou, na jar sme predviedli, že to dokážeme,“ doplnil Probierz.

Majstrovský titul obhajuje Legia Varšava. Tím z hlavného mesta v doterajšej histórii získal dovedna trinásť trofejí pre majstra krajiny. Ak pridá ďalšiu aj v sezóne 2018/2019, dotiahne sa na 14-násobných rekordérov Górnik Zabrze a Wislu Krakov. Najväčším rivalom Legie by mal byť tradične Lech Poznaň, ambície zamiešať karty na čele majú aj vo vicemajstrovskej Jagiellonii Bialystok.

Haraslín predpovedá úspech Gdansku

Lechia Gdansk, ktorá v predminulej sezóne hrala do poslednej chvíle o majstrovskú korunu, obsadila v ostatnej edícii 13. pozíciu. Tú v klube pri Baltskom mori považovali za veľké sklamanie. Slovenský reprezentant do 21 rokov Lukáš Haraslín verí, že Lechia sa opäť vráti na popredné priečky.

„Nemôžeme viac dopustiť to, čo sa stalo v minulej sezóne. Samozrejme, naše mladé mužstvo má veľké ambície, ale až počas ligy uvidíme, ako to bude vyzerať,“ poznamenal 22-ročný Bratislavčan.

Čo sa týka nováčikov súťaže, premiérovo sa medzi poľskou elitou predstaví tím Miedz Legnica. V jeho kádri sa nachádza aj niekdajší poľský reprezentant a účastník ME 2008 Wojciech Lobodziňski. Po desaťročnej prestávke sa do Ekstraklasy vracia Zaglebie Sosnowiec so slovenským stredopoliarom Martinom Pribulom.