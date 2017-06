Korupcia, extrémizmus a kvóty utečencov, Sulík diskutoval s Maďaričom

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Korupcia je veľká téma a je správne, že o nej prezident SR Andrej Kiska vo svojej Správe o stave republiky hovoril. Nehovoril však o nej komplexne. V nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD).

Maďarič to odôvodnil tým, že orgány činné v trestnom konaní každý týždeň informujú o riešení nejakého problému z oblasti korupcie, z dielne ministerky spravodlivosti boli prijaté mnohé zákony, ktoré majú umožniť boj s korupciou, a do témy sa vložil aj predseda vlády Robert Fico svojou výzvou na nahlasovanie korupcie.

Maďarič v relácii zároveň uviedol, že tak veľký a dlhodobý tlak, aký je na ministra vnútra Roberta Kaliňáka, by on sám nevydržal.

Odstúpenie Kaliňáka neznamená úspech

Predseda poslaneckého klubu strany Most-Híd Gábor Gál v nedeľu uviedol, že základom riešenia korupcie sú dobré zákony. Pripomenul pritom, že pri založení vlády mal Most-Híd podmienku, aby ministrom vnútra bol niekto iný ako Robert Kaliňák, strana však v tom bola sama.

Následne sa podľa neho prijal úzus, že za každú politickú nomináciu zodpovedá politická strana, ktorá daného človeka nominovala. “Korupciu nevyriešime gestami. Odchod jedného človeka ešte neznamená úspech. Riešenia, ktoré navrhujeme, môžu priniesť úspech,” povedal Gál.

Predseda SaS Richard Sulík v nedeľu uviedol, že sa mu nepáči, ako sa predseda vlády Robert Fico “pasuje do pozície veľkého bojovníka proti korupcii”. Sulík uviedol, že to je vrcholne nedôveryhodné.

Príčiny extrémizmu treba pochopiť

Hostia relácie sa v nedeľu venovali aj téme extrémizmu. Sulík uviedol, že sa s podobným problém stretávame prvýkrát a chvíľu podľa neho bude pokračovať metóda “pokus-omyl”, kým zistíme, čo je účinné. Veľká škoda je podľa neho to, že koalícia zrušila dvojkolovú voľbu vo VÚC voľbách.

Tam bola podľa Sulíka šanca, že Marián Kotleba by nebol druhýkrát predsedom kraja. Maďarič uviedol, že treba pochopiť príčiny extrémizmu.

“Ja si myslím, hľadiac na západnú Európu, že si musíme zvyknúť na trvalú existenciu a určitú silu extrémistických strán na politickej scéne,” uviedol Maďarič s tým, že v očiach verejnosti sa často zlievajú programy ľavice a pravice a pre mnohých mladých ľudí, ktorí hľadajú radikálnu variantu života, je extrémista opozíciou voči systému.

Nebezpečenstvo vznikne zrušením demokracie

“Je to otázka, do akej miery dokážeme súťažiť a presviedčať ľudí, že ak nás Sulík vymení, bude to iný typ vládnutia,” uviedol Maďarič. Zdôraznil pritom, že existuje odpor extrémistických strán naprieč Európou voči Európskej únii. Toto je podľa neho špecifikum aj Kotlebu.

Podstatou problému je podľa neho sklamanie časti verejnosti zo štandardných strán, ktoré už nepovažujú za skutočnú opozíciu. Dodal zároveň, že u časti verejnosti existujú sklony, že nesúhlasia s demokraciou. To, že chcú zrušiť demokratický systém, je podľa neho najväčším nebezpečenstvom.

“Nie je najpodstatnejšie hovoriť o Kotlebovi, že je fašista, ale že je nebezpečný pre slobody bežných občanov a ich životnú úroveň,” uviedol Maďarič.

Sulík je proti bruselskému diktátu kvót

Súčasťou diskusie bola aj téma integrácie Slovenska do jadra EÚ. Sulík uviedol, že Slovensko už je v jadre. Upozornil pritom, že premiér Fico nepomenoval, čo znamená ďalšia integrácia a snaha patriť do kategórie A.

“Keď mi poviete, že ako sa bude jadro ešte viac integrovať, ja vám poviem, či som za alebo nie. Keď sa bude integrovať tak, že Brusel bude rozhodovať o tom, v ktorej krajine skončí koľko migrantov, ja hovorím zásadne nie. Keď sa bude integrovať tak, že budeme Schengenské hranice chrániť naozaj spoločne, tak hovorím áno, alebo poďme o tom diskutovať,” uviedol Sulík.

Maďarič uviedol, že EÚ je v pohybe a všetci s napätím čakajú, s čím prídu Francúzi a Nemci. Očakáva sa podľa neho, že dajú únii impulz, ktorého podstatou môže byť aj zužovanie k jadru. “Vyhlásiť, že máme záujem byť v centre, to je strategický postoj. Debatovať o hnilých bankách a zakrivených banánoch, to je možno dobrá taktika, ale k tomu sa dostaneme po tom, čo dáme jasný štátnický, strategický postoj “Chceme tam byť”,” povedal Maďarič.

Mika zmenil vnímanie a úroveň RTVS

Hostia diskutovali aj o voľbe riaditeľa RTVS. Gál uviedol, že pred druhým kolom hlasovania musia zvolať poslanecký klub a dohodnúť sa na spoločnom postoji. Ako dodal, do druhého kola prešli dvaja kandidáti, ktorých nechceli podporiť. “Musíme sa rozhodnúť tak, aby to bolo dobré pre krajinu, vládu, samotnú stranu aj voličov,” uviedol Gál.

Maďarič pripomenul, že jeho verejne deklarovaná podpora súčasnému generálnemu riaditeľovi RTVS vychádza z toho, aké RTVS pod jeho vedením dosiahla výsledky. Plne však bude rešpektovať človeka, ktorého poslanci zvolia a z pozície ministra kultúry mu bude nápomocný.

Sulík uviedol, že súčasný generálny riaditeľ RTVS Václav Mika zvýšil sledovanosť a pocitovo vnímanú úroveň RTVS. Keď niečo funguje spoľahlivo, malo by to podľa Sulíka pokračovať ďalej. Celý poslanecký klub SaS preto podľa neho bude voliť Miku.