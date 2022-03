To, čo sa deje v obliehanom meste Mariupoľ, je obrovský vojnový zločin, tvrdí Borrell

Rusko na Ukrajine pácha vojnové zločiny, osobitne v prístavnom meste Mariupoľ, kde zahynuli stovky civilistov.

Vyhlásil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell. To, čo sa deje v obliehanom meste, je obrovský vojnový zločin, je to niečo strašné, povedal Borrell. Aj vojna má svoje zákony, zdôraznil Borrell pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí Európskej únie.

Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v holandskom Haagu medzitým zhromažďuje dôkazy o prípadných vojnových zločinoch na Ukrajine. Rusko však jeho právomoc neuznáva.