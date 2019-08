Tokajský cykloexpres vyráža, na svoje si prídu cyklisti aj milovníci vína a vinárstva

ZSSK a KRT pozývajú objavovať krásy Tokaja

Septembrové soboty budú patriť turistickému vlaku z Košíc do Stredy nad Bodrogom

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) v septembri spúšťa ďalší projekt z kategórie sezónnych turistických vlakov s prívlastkom expres. Tentokrát bude cieľom výnimočná oblasť na východe Slovenska Tokaj a aj vláčik bude v porovnaní s inými trochu špeciálny – pôjde o cykloexpres.

„Som veľmi rád, že sa nám opäť podarila ďalšia zaujímavá vlakovo-cyklistická spolupráca. Verím, že Tokajský cykloexpres ocenia nielen obyvatelia Dolného Zemplína, ale spojenie priláka do tejto malebnej vinohradníckej oblasti cyklistov i turistov z celého východného Slovenska,“ uviedol Karol Martinček, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Tokajský cykloexpres spojí metropolu východu so Stredou nad Bodrogom každú septembrovú sobotu (7. 9., 14. 9., 21. 9. a 28. 9. 2019). Vlak s kapacitou 160 miest na sedenie a 50 miest pre bicykle bude z Košíc vyrážať o 08:00 s príchodom do Stredy nad Bodrogom o 09:15. Naspäť sa bude vracať o 18:00 a do Košíc príde o 19:13. Cestovné doklady si možno zabezpečiť v sídle KRT v Košiciach, prípadne na webe tejto organizácie.

„Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského nápoja, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. Pre tých, ktorí majú záujem objavovať jej krásy či navštíviť tufové pivnice a ochutnať tokajské vína, sme pripravili aj ďalšie novinky a inšpirácie na zaujímavé výlety. V ponuke je tiež možnosť absolvovať unikátne cyklovýlety so sprievodcom alebo zážitkovú jazdu turistickým elektrovláčikom. Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci so ZSSK podarilo zaradiť do súpravy aj vozeň na prepravu bicyklov. Tá bude v Tokajskom exprese bezplatná, miesto pre bicykle si však bude potrebné rezervovať vopred,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Peší turisti, cykloturisti, milovníci vína, krás prírody a kultúrnych pamiatok budú mať celý deň na objavovanie tohto atraktívneho regiónu. Do pozornosti dávame napríklad vyhliadkovú vežu v tvare suda medzi Malou Tŕňou a Černochovom, Dom ľudových tradícií v Čerhove, mŕtve rameno rieky Bodrog vo Viničkách, stredoveké kamenné gazdovské pivničky v Malej Tŕni, zrúcaniny hradu Veľký Kamenec alebo najnižšie položené miesto na Slovensku s nadmorskou výškou 94,3 m. n. m. na území obce Klin nad Bodrogom. Vínni fajnšmekri si rozhodne prídu na svoje v početných vinárstvach, vínnych dvoroch a pivniciach. Cyklisti majú hneď niekoľko možností na výlet po cyklotrasách so štartom napríklad z Čerhova či zo Slovenského Nového Mesta.

Cestovný poriadok Tokajského expresu:

Os 30316 Stanica Os 30297 Príchod Odchod Príchod Odchod 08:00 Košice 19:13 08:41 08:51 Čerhov 18:23 18:33 08:57 09:02 Slovenské Nové Mesto 18:13 18:18 09:06 09:11 Borša 18:04 18:09 09:15 Streda nad Bodrogom 18:00 1 h 15 min 1 h 13 min

Tokajský cykloexpres premáva každú septembrovú sobotu, teda 7. IX., 14. IX., 21. IX. a 28. IX. 2019.

