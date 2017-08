Tom Cruise má zlomený členok, nakrúcanie šiestej Mission: Impossible prerušili

LOS ANGELES 17. augusta (WebNoviny.sk) – Filmové štúdiá Paramount Pictures prerušili nakrúcanie najnovšej snímky z akčnej série Mission: Impossible. Dôvodom je zranenie predstaviteľa hlavnej roly, Toma Cruisa, ktorý si pri kaskadérskom kúsku zlomil členok.

“Produkcia bude prerušená, kým sa Tom úplne nezotaví,” informoval v stredu Paramount. Termín americkej distribučnej premiéry sa však nemení a tak stále platí aj to, že do slovenských kín by sa snímka mala dostať 26. júla 2018.

“Tom sa vám chce všetkým poďakovať za záujem a podporu a nevie sa dočkať budúceho leta, keď sa so všetkými o tento film podelí,” uviedli ďalej.

Päťdesiatpäťročný herec, ktorý je známy tým, že si väčšinu kaskadérskych kúskov robí sám, sa zranil minulý víkend počas nakrúcania v Londýne, keď po skoku medzi budovami narazil do steny. Podľa režiséra Mission: Impossible 6 Christophera McQuarrieho však do steny naraziť aj mal, no pri štvrtej klapke sa tak stalo pri trochu inom uhle a zlomil si členok.

Nemenovaný zdroj pre magazín The Hollywood Reporter povedal, že produkcia sa oneskorí o osem až deväť týždňov. Nehoda sa podľa zdrojov blízkych produkcii stala počas 88. dňa nakrúcania, ktoré malo pokračovať ďalšie zhruba dva mesiace. Spolu s Cruisom v snímke účinkujú napríklad aj Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett alebo Alec Baldwin.