Tomáš Hrnka odchádza z HC Slovan Bratislava na hosťovanie do Banskej Bystrice

BANSKÁ BYSTRICA 24. decembra (WebNoviny.sk) – Káder úradujúceho slovenského hokejového šampióna HC ’05 iClinic Banská Bystrica rozšíril útočník Tomáš Hrnka.

Dvadsaťšesťročný center nastúpil za „baranov“ už v piatok na ľade Žiliny a na triumfe svojho tímu 5:2 sa podieľal gólom aj asistenciou. Hrnka zostáva kmeňovým hráčom Slovana Bratislava, pod Urpínom je na hosťovaní.

„Slovan mal záujem o vyskúšanie Patrika Lampera. Keďže Paťo uz viac sezón odvádza konštantne pre náš klub veľmi kvalitnú robotu, rozhodli sme sa, že nebudeme proti. Myslime si, že si to zaslúži a štarty v KHL určite zvýšia jeho šancu reprezentovať Slovensko na olympiáde. Súčasťou dohody so Slovanom bol príchod Tomáša Hrnku do Banskej Bystrice na rovnaké obdobie ako bude Paťo v Bratislave.“ povedal na margo Hrnkovho príchodu riaditeľ klubu Michal Longauer.

Informuje o tom oficiálny facebook klubu HC ’05 iClinic Banská Bystrica.