Tomáš Jurčo je v zámorí voľným hráčom, črtajú sa mu viaceré možnosti

KOŠICE 3. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo je v zámorskej NHL o nedele 1. júla voľným hráčom bez obmedzení.

Bol pripravený aj na túto možnosť

Vedenie klubu Chicago Blackhawks mu totiž nepredložilo kvalifikačnú ponuku, takže „jastrabi“ nezískali dodatočný čas na rokovanie s košickým rodákom. Ten pritom ešte nedávno deklaroval vôľu zostať v Chicagu, kde zamieril pred koncom ročníka 2016/2017 z Detroitu, ktorý mu otvoril dvere do zámorskej profiligy.

„Trochu ma to zaskočilo, ale v kútiku duše som bol pripravený aj na takúto možnosť. Vieme ako to chodí v NHL a ide o biznis, v ktorom nemáte vopred nič garantované. Nie je to milá správa, ale nič sa nedeje. Dúfam, že sú tam iné tímy, v ktorých by som sa mohol presadiť výraznejšie,“ povedal Tomáš Jurčo pre portál hokej.sk a pokračoval: „V kontakte s Chicagom som nebol, takéto veci idú cez agenta. Dúfam, že ukážem, že v Chicagu urobili týmto rozhodnutím chybu.“

Črtajú sa mu viaceré možnosti

V uplynulom ročníku odohral Jurčo za prvý tím Blackhawks 29 zápasov so ziskom šiestich gólov a štyroch asistencií. Ďalších 36 štartov pridal za Rockford vo farmárskej AHL s bilanciou 22 bodov za 13 zásahov a 12 účinných prihrávok.

Rodákovi z Košíc vyšiel najmä záver sezóny, keď sa usadil v zostave Chicaga. Po súťažnom ročníku sa predstavil aj na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku, absolvoval všetkých sedem duelov a v nich nazbieral 5 bodov (4+1). Bol to jeho tretí seniorský svetový šampionát, prvý pod vedením kanadského kouča Craiga Ramsayho.

Kam povedú teraz jeho kroky, zatiaľ nie je známe. „Črtajú sa viaceré možnosti vo viacerých kluboch, ale uvidíme, ako to dopadne. V tejto chvíli nie som pod časovým stresom a nie je tam nejaký termín, do ktorého by som mal podpísať zmluvu. Prvé týždne chce každý uloviť nejakú veľkú rybu a viem, že mená, ako je to moje, prídu na rad trochu neskôr. Chce to teda trpezlivosť a niečo určite príde. Uzavreté to nie je a existuje aj šanca na návrat do Chicaga. Teraz však potrebujeme zistiť, či príde nejaká ponuka z iných klubov a podľa toho sa potom rozhodnem. V tejto chvíli evidujeme záujem z pár klubov, ale nechcem to konkretizovať, pretože situácia sa môže meniť každým dňom,“ pokračoval Jurčo pre hokej.sk.