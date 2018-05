Tomáš a Matovič si „skočili do vlasov“, líder OĽaNO bude poslanca za Smer-SD žalovať

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Na ústavnom zákone o zastropovaní veku do dôchodku stále medzi koaličnými a ani opozičnými partnermi nepanuje zhoda.

Zatiaľ čo Smer zmenu ústavu presadzuje a opozičné OľaNO ju chce podporiť, koaličný Most-Híd za ústavné zastropovanie nezahlasuje, rovnako ani opozičná SaS.

V relácií O 5 minút 12 na RTVS o tom diskutovali poslanec za Smer Erik Tomáš, štátny tajomník ministerstva práce za Most-Híd Ivan Švejna, líder OľaNO Igor Matovič a poslanec za SaS Eugen Jurzyca.

V súčasnosti sa na Slovensku automaticky zvyšuje dôchodkový vek, tento model zaviedol Smer počas svojej jednofarebnej vlády. Na túto poznámku Erik Tomáš zareagoval, že nie je fér, pretože to bolo „apolitické, na odbornej úrovni, bolo to považované za najspravodlivejšie riešenie,“ s ktorým súhlasili aj iní partneri.

Podmienka OĽaNO

Ako podotkol Jurzyca, Tomášovo vysvetlenie teda znamená, že súčasný návrh teda nie je odborný. Na otázku moderátora, či Smeru nevadí, že sa musia spoliehať na podporu Matoviča, ktorého predseda Smeru Robert Fico niekoľkokrát označil za „poloblázna a daňového podvodníka“, Tomáš odpovedal, že pri tomto návrhu by sa spojili aj s čertom.

Igor Matovič pripomenul, že Smer súčasný spôsob presadil aj napriek tomu, že v rokoch 2006 aj 2008 hovoril, že nedovolí zvyšovanie veku do dôchodku. „Vytvorili systém a teraz tým strašia a stavajú sa na barikády,“ povedal Matovič.

Hoci sú v hnutí navrhovanej zmene naklonení, nepodporia ju za každú cenu. Ich podmienka je, že žena by išla do dôchodku o rok skôr za každé dieťa, ktoré dokončí aspoň učňovku. Podotkol, že táto podmienka by neplatila na postihnuté deti. Odmieta sa ale zúčastňovať na predbiehaní sa o to, kto navrhne nižší vek. Niekoľkokrát zopakoval, že dôležitá je podpora rodinnej politiky a žien – matiek.

Demografia podľa Švejnu nepustí

Štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna skonštatoval, že demografia nepustí. Mrzí ho, že diskusia sa vedie v rovine „kto bude robiť do smrti“. Pripomenul, že stúpa životná úroveň a ľudia sa dožívajú vyššieho veku.

„Nemôžeme sa dnešnými očami pozerať na to, čo bude o 20 – 30 – 40 rokov. Je evidentné, že životná úroveň sa zvyšuje, predlžuje sa vek dožitia. Keď chcete udržať systém, musíte urobiť úpravy, a to je posúvanie veku do dôchodku,“ obhajoval Švejna dnešný systém, ktorý je uznávaný aj na európskej pôde. Pokiaľ ide o to, že ženy by mali ísť do dôchodku skôr, upozornil, že sa na Slovensko dožívajú o šesť rokov viac ako muži.

„Jednoducho to nie dobrý návrh, posúvanie odchodu veku do dôchodku treba vybalansovať, buď zvýšite odvody, môže sa znížiť valorizácia, niekomu budete musieť ubrať,“ vysvetľoval Švejna. Zároveň hovoril o tom, že Matovičov návrh, aby ženy odchádzali do dôchodku skôr, môže byť diskriminačný. Skonštatoval, že muži sa takisto starajú o rodiny.

Hádka Tomáša s Matovičom

Jurzyca si myslí, že návrh pomôže akurát tak Ficovi a jeho poslancom. Podobne ako Švejna upozornil, že ak to prejde, budú sa musieť niekomu znížiť platy, zvýšiť odvody alebo prijať zákony, ktoré zvýšia efektívnosť hospodárenia.

Nemyslí si, že tieto zmeny treba zavádzať ústavným zákonom, upozornil, že o pár rokov sa preto môže Slovensko dostať do veľkých problémov. Pokiaľ ide o to, že niektoré z navrhovaných zmien pomôžu rodinnej politike, preferoval by, aby sa rodiny s deťmi podporili priamo, než skorším odchodom do dôchodku. „Ide o strašne veľké peniaze,“ povedal na margo dopadov návrhu.

Tomáš v diskusii pripustil, že ľudia sa síce dožívajú dlhšie, ale upozornil, že zdravotné problémy začínajú v 55. rokoch. Na otázku, prečo peniaze radšej nedajú do zdravotníctva, poslanec neodpovedal. Počas relácie sa pohádali Tomáš s Matovičom, Matovič avizoval, že Tomáša bude za jeho slová o tom, že je „daňový podvodník“, žalovať.