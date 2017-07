Tomáš Tatar sa s Detroitom stále nedohodol na novej zmluve, termín arbitráže je blízko

DETROIT 17. júla (WebNoviny.sk) – Už na štvrtok 20. júla je naplánovaná arbitráž medzi slovenským útočníkom Tomášom Tatarom a klubom zámorskej hokejovej NHL Detroitom Red Wings o novej zmluve medzi spomenutými dvoma stranami. Konanie v kanadskom Toronte sa uskutoční v prípade, ak sa dovtedy 26-ročný krídelník a vedenie “červených krídel” nedohodnú na spolupráci.

Medzi klubom a hráčom údajne nastala zhoda vo finančných záležitostiach, problémom má byť dĺžka novej zmluvy. Prostredníctvom arbitrážneho súdu by slovenský reprezentant pravdepodobne dostal zmluvu len na jeden rok a v lete 2018 by asi ubzikol ku konkurencii. Ak totiž podpíše zmluvu na jeden rok, v júli 2018 bude voľný hráč bez obmedzenia.

Tomáš Tatar situáciu vníma pokojne. “Detroit mi dal šancu na vstup do NHL. Myslím si, že v klube môžem pokračovať a stále sa zlepšovať. Je to super organizácia so skvelými ľuďmi. Na druhej strane chápem, že stále je to biznis. Čas ukáže, ako to napokon dopadne,” cituje Tatara portál The Detroit News.

Doteraz slovenský hokejista ukrajoval z ročného rozpočtu klubu 2,75 milióna dolárov. V uplynulej sezóne bol Tatar s 25 gólmi najlepší strelec Red Wings, nazbieral aj 21 asistencií. S novou zmluvou by mali prísť pre Tatara lepšie peniaze, ročne dokonca až dvojnásobok. Slovenský hokejista nechal rokovanie s vedením Detroitu na svojho agenta Ritcha Wintera, ktorý komunikuje s generálnym manažérom Red Wings Kenom Hollandom.

Za ostatné tri sezóny odohral Tomáš Tatar za Detroit 245 zápasov a mal v nich bilanciu 75 gólov a 72 asistencií. V polovici apríla podstúpil operáciu problémového ramena, podľa lekárov by sa mal zotavovať štyri až šesť mesiacov, takže štart ďalšej sezóny je v jeho prípade otázny.