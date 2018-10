Tomi „Kid“ Kovács bez boxu starol mentálne aj fyzicky, teraz sa vracia do ringu

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Najslávnejší slovenský boxer Tomi „Kid“ Kovács, ktorý dosiaľ odmietal návrat do ringu, zmenil názor. Pustil sa opäť do trénovania a rozhodol sa nastúpiť na boxerský zápas.

Vychutnajú si ho diváci nevšedného podujatia Zmiešaných bojových umení /MMA/ svetovej úrovne, ktorý organizuje XFN. Uskutoční sa 18. novembra 2018 na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave.

„Keď som prestal trénovať, zistil som, že doslova starnem. Mentálne aj fyzicky. Chýbal mi pohyb. Po tom, ako som sa pustil do tréningov, to bolo pre mňa veľmi náročné, svaly a moje telo si museli zvyknúť na prácu. Prešiel nejaký čas, a aj keď mám po tvrdých tréningoch ´svalovicu´ a vždy padnem unavený do postele, som veľmi šťastný. Box je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Teraz som zhodil hrdzu a cítim sa na to, že môžem opäť vstúpiť do ringu,“ uviedol 41-ročný Tomi Kovács v tlačovej správe organizátorov podujatia.

„Nerobím to preto, aby som si niečo dokazoval. Som vďačný za každodenný tréning, za možnosť sa hýbať a podávať športové výkony,“ pokračoval úspešný boxer z nedávneho obdobia.

Rytmus nastúpi proti Marpovi

Galantský rodák Kovács sa niekoľko mesiacov venoval príprave rappera Patrika Vrbovského známeho pod menom Rytmus, ktorý je aj jedným z promotérov bratislavského turnaja MMA.

„Od 2. júla pripravujem Patrika na jeho zápas proti Marpovi. Spolu s nami sa na niektorých tréningoch pripravujú aj chlapci ako Ivan Buchinger, Miroslav Štrbák, či Lajos Klein z tímu XFN. Som rád, že práve oni sú moji noví kolegovia. Ich kvalita je dôvod, prečo som si vybral XFN na návrat do ringu. Som zvedavý ako psychicky zvládnem posledné dni. Či príde tréma alebo ako bude moje telo poslúchať počas zápasu. Budem v ten večer najstarší boxer, ale ukážem mladým, že nepatrím do koša,“ dodal Tomi „Kid“ Kovács.

Galavečer MMA svetovej úrovne

ZŠ Ondreja Nepelu zažije 18. novembra galavečer MMA svetovej úrovne. Ivan Buchinger, Karlos Vémola, Ľudovít Klein či Miroslav Štrbák sa svojim bohatým repertoárom bojových umení postarajú divákom o nevšedný zážitok.

Buchinger je dlhodobo najúspešnejší slovenský „fighter“, Vémola je prvý Čech, ktorý sa prebojoval do „vyššej ligy“ UFC a na poli československého MMA zatiaľ nenašiel premožiteľa. Klein a Štrbák majú nesporný talent a blížia sa k UFC.

„XFN prichádza do najväčšej haly Slovenska s pokorou, ale zároveň sme plní veľkých očakávaní,“ povedal Petr Kareš, promotér organizácie XFN a pokračoval: „Slovensko žije MMA, je to najrýchlejšie rastúci šport v tejto krajine. A my sme zas najrýchlejšie rastúca MMA organizácia v strednej Európe s najlepšími slovenskými zápasníkmi. Preto pevne veríme, že stretnutie slovenských šampiónov a skvelého publika bude úžasné.“

Lístky na galavečer MMA sa predávajú v sieti Ticketportal.