TOP 5 „old school“ eko tipov: Ako Slováci zvyknú používať pivné obaly, ak ich nerecyklujú?

Starí rodičia zvyknú mať často nespočetné množstvo nápadov, najmä pokiaľ ide o znovuvyužívanie rôznych obalov, ktoré už splnili svoj prvotný účel. Často sa od nich inšpirujeme aj v domácnosti a vďaka overeným tipom vznikajú rôzne domáce vychytávky – a platí to aj pre obaly od piva.

Faktom je, že naši predkovia pristupovali k obalom šetrne aj v ďalekej minulosti a keďže v tom čase neexistoval systém, ktorý by umožňoval ich vracanie späť do systému, starali sa o ich znovuvyužitie sami. „Vieme to vďaka archeologickým nálezom, ktoré nám ukázali, že nádoby na skladovanie piva a rovnako poháre na pitie piva sa používali opakovane. Umyli sa a naplnili opäť tekutým chlebom,“ hovorí historička a etnologička Katarína Nádaská.

Najudržateľnejšia cesta je cirkularita

Dnes už vieme, že vôbec najudržateľnejším spôsobom ako aktuálne zaobchádzať s obalmi, je vrátiť ich späť do systému tak, aby z nich mohol vzniknúť nový obal, v skratke ide tzv. cirkularitu obalov. Ak sa vratná sklenená fľaša používa opakovane, výrazne sa znižuje jej dopad na životné prostredie. V prípade plechoviek je šetrnou cestou recyklácia hliníka. Hliník je totiž výbornou zásobárňou energie. Najviac sa jej spotrebuje pri prvotnej výrobe hliníka zo základných surovín. Vyrobená plechovka si však v sebe energiu už uchová a na jej roztavenie a výrobu ďalšej plechovky je potrebný už len zlomok energie. V prípade pivných PET fliaš je situácia iná. Tie totiž kvôli špeciálnej ochrannej membráne nie je možné opätovne recyklovať do nových PET fliaš.

A ako zvykli Slováci využívať pivné obaly, ak ich zrovna nerecyklovali? Bytové doplnky, funkčné organizéry či pomôcky pri varení sú len zlomkom rôznorodých nápadov, o ktoré sa podelili s Prazdrojom cez sociálne siete v kampani #ekospolu. Je možné, že väčšina z nich sa s príchodom nového zálohovacieho systému začiatkom roka 2022 stane minulosťou.

Netradičná pivná stena

Milovníci piva tento nápad poznajú veľmi dobre. Plechovky či sklenené fľaše rôznych dizajnov stačí jednoducho naskladať na seba do priestoru. Zaujímavý dizajn dotváral atmosféru v miestnosti a dodával jej doslova nový rozmer.

Váza alebo stojan na príbor či ceruzky

Plechovky sa svojím tvarom naozaj využívajú na čokoľvek. Dizajnovú vázu či stojan na ceruzky odporúčali Slováci najčastejšie. Na plechovky stačí naniesť lepidlo a prilepiť k nim látku ľubovoľného dizajnu.

Hliníkový kvetináč na sadenice

Jarné sadenie semiačok na vypestovanie priesad obľúbenej zeleniny vyžaduje množstvo malých črepníkov. Tie však vďaka tomuto eko tipu nebolo potrebné treba kupovať. Plechovky túto úlohu zohral bravúrne. Stačilo zrezať na polovicu a zabrúsiť hrany brúsnym papierom.

Strážca úrody

Slováci stavili aj na klasiku. Prenikavým zvukom plechoviek udierajúcich o seba vyplašili mnohých škodcov, ktorí si brúsili zúbky na ich vypestovanú zeleninu či ovocie. Aj takto si záhradkári chránili úrodu.

Pomôcka na varenie aj pečenie

Dokonalé kura na nedeľnom stole vďaka sklenenej fľaši či plechovke? Aj toto je nápad od mnohých Slovákov. Na obal od piva natiahli kura, ktoré po vytiahnutí z rúry bolo vraj šťavnaté a chrumkavé zároveň. Plechovka tiež pomáhala pri príprave dokonalých trdelníkov, udržať ich unikátny tvar.

Pivovarníci z Plzeňského Prazdroja Slovensko venujú veľkú časť svojej pozornosti nielen vareniu piva, ale aj obalom, v ktorých pivo putuje ďalej na pulty obchodov. Majú ambíciu smerovať k plnej cirkularite, ktorá sa javí ako najefektívnejšia zo všetkých spôsobov zaobchádzania s použitými obalmi. V praxi to znamená, že každý jeden pivný obal od Prazdroja bude znovu použiteľný alebo recyklovateľný. „Uvedomujeme si, že byť lídrom znamená robiť konkrétne kroky už teraz. Preto sme vlani i tento rok významne podporovali vratné sklenené fľaše, ktoré sa medzi Slovákmi tešia čoraz väčšej obľube a vítame, že Slovensko sa od budúceho roka novým zálohovým systémom pre plechovky a PETky začlení medzi krajiny, ktoré umožňujú vďaka zálohovaniu jednorazových obalov svojim obyvateľom žiť udržateľnejšie,“ hovorí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

