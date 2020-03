Top 6 odchodov a rozchodov politikov po voľbách

Nedávne voľby láske neprajú. Ešte neprešli ani dva týždne a už vyvolali vlnu odchodov, rozchodov a prestupov. Toto sú najzaujímavejšie z nich.

1. Záletník

Dnu a von, hore a dolu. Taký je Jozef Mihál, ktorý sa zo strany Spolu najnovšie vrátil k SaS. Mihál zakladal Spolu aj s Miroslavom Beblavým s ťahali to bok po boku zhruba dva roky. Po neúspechu vo voľbách, kedy sa v koalícii s Progresívnym Slovenskom nedostali do parlamentu, sa Mihál vracia k dlhoročnej láske SaS, ktorá mu možno ponúka pokojný prístav v Sociálnej poisťovni. Z SaS pôvodne odišiel po sporoch so Sulíkom o jeho príklone k protiimigračným trendom.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál na predvolebnej kampani strany SaS v Žiline. Foto: SITA/Lukáš Macek

2. Ani viera ich nespojila

Už cez volebnú noc sa rozpadol 4-ročný vzťah Alojza Hlinu s KDH. Hlina dlhodobo nebol po chuti mnohým straníkom, najmä tvrdému konzervatívnemu krídlu. Pomerne nádejné čísla, ktoré KDH dlhšie vykazovalo v predvolebných prieskumoch, ich však držali ako -tak na uzde. Po volebnom neúspechu však bolo samotnému Hlinovi jasné, že skončí veľmi rýchlo a preto sa rozhodol bez meškania opustiť šéfovské kreslo sám. Kresťanskí demokrati si chcú nového lídra nájsť najneskôr v júni.

"Zápas o kresťansky orientovaného voliča má absurdné rozmery. Čakám, kedy sa prihlási Blaha foto: SITA/Braňo Bibel

3. Skôr aféra než vzťah

Michal Truban sa na čelo Progresívneho Slovenska postavil v apríli 2019. Už pár hodín po voľbách ohlásil odchod. Šokujúci volebný neúspech pripisujú mnohí ľudia z vnútra i z vonku strany práve jemu. Rešpektovaný Robert Mistrík, ktorý sa v prezidentských voľbách nezištne vzdal v prospech Zuzany Čaputovej, na svojom Facebooku napísal: „Strany sú vnímané predovšetkým cez lídrov a Michal Truban zlyhal na plnej čiare.“ Ak progresívci zostanú verní liberálnym hodnotám nielen na papieri, čoskoro by im mohla šéfovať žena, aktivistka a Rómka v jednom – Irena Biháriová.

Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban počas zhromaždenia s názvom Spoločne PROTI mafiánskemu štátu - Verejné počúvanie nahrávok Gorily či komunikácie Mariána Kočnera cez aplikáciu Threema organizovaného stranou Za ľudí na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 18. október 2019. Foto: SITA/Branislav Bibel

4. Nemá kam ísť

Vzťah Roberta Fica so Smerom sa už minimálne roky potáca v kríze, aj keď táto dvojica zatiaľ rozchod oficiálne neoznámila. Povráva sa, že vo vzťahu je niekto tretí, ale Peter Pellegrini „románik nepotvrdil.“ Analytici sa zhodujú, že v súčasnej situácii v podstate nemá kam a ako odísť s ako-tak vztýčenou hlavou. Fico sa tak bude dlhoročný vzťah so Smerom usilovať zachrániť, a preto sa od neho môžeme dočkať ešte nejedného nepríjemného prekvapenia. Obzvlášť v prípade, keď sa do poslaneckých lavíc posadia vo farbách Smeru prevažne jeho lokaji na čele s Blahom, Blanárom či Vaľovou.

5. Kapitán je tiež sám

Aj Andrejovi Dankovi sa rozpadol 4-ročný vzťah. S predsedom končí celé vedenie SNS. Kto sa jednej z najstarších slovenských strán chopí tentoraz, uvidíme v máji.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico s predsedom parlamentu a lídrom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

6. Politický celibát

Po dlhých rokoch a niekoľkých nevydarených vzťahoch (SDKÚ, Sieť, Spolu) zostáva Miroslav Beblavý bez politickej partnerky. S politikou vraj definitívne skončil. Uvidíme.