Torra chce v katalánskej vláde aj väznených a exilových politikov, zo Španielska znejú hrozby

MADRID 21. mája (WebNoviny.sk) – Nový katalánsky prezident Quim Torra si praje mať vo svojej vláde aj politikov, ktorí sú momentálne vo väzení či v exile. Ako v pondelok oznámil, posty v budúcej katalánskej vláde ponúkol aj Jordimu Turullovi a Josepovi Rullovi, dvom katalánskym politikom, ktorých Madrid drží vo vyšetrovacej väzbe za to, že vyvíjali kroky smerujúce k samostatnosti tohto španielskeho regiónu.

Madrid zakročí

Torra by chcel mať vo vláde okrem nich aj Antoniho Comina a Lluisa Puiga, ktorí sa pred hnevom centrálnej španielskej vlády skrývajú v Belgicku a po návrate do Katalánska by čelili okamžitému zatknutiu.

Španielsky premiér Mariano Rajoy však trvá na tom, že súčasťou katalánskej vlády nesmie byť „nikto, kto je trestne stíhaný“, a opakuje, že ak sa Torra bude usilovať o samostatnosť, Madrid proti Kataláncom opäť ostro zakročí.

Legitímny prezident Katalánska

Torra, ktorého zvolili za nového katalánskeho prezidenta minulý týždeň, patrí k politikom, ktorí sa zasadzujú za oddelenie tohto regiónu od Španielska. Podporuje ho aj jeho predchodca Carles Puigdemont, ktorého Madrid zosadil z funkcie po októbrovom referende o nezávislosti Katalánska a ktorý momentálne žije v Nemecku a čaká na rozhodnutie nemeckého súdu o jeho vydaní či nevydaní do Španielska.

Nový katalánsky prezident minulý týždeň oznámil, že plánuje založiť takzvanú „exilovú štátnu radu“ Katalánska, na čele ktorej by mal stáť práve Puigdemont. Toho Torra aj po svojom zvolení nazval „legitímnym prezidentom Katalánska“.