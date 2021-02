Toskánsko aj legendárne stúpanie na Monte Zoncolan, organizátori lákajú na Giro d’Italia 2021

Giro d’Italia sa v tomto roku začne individuálnou časovkou na 9 km v Turíne. Stane sa tak v sobotu 8. mája, preteky vyvrcholia 30. mája ďalšou časovkou v Miláne.

Favoritom na víťazstvo v úvodnej aj záverečnej etape bude Talian Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ktorý vlani na október posunutom Gire ovládol až štyri etapy vrátane úvodnej aj záverečnej časovky a neskôr sa stal aj majstrom sveta v jazde proti chronometru.

Sklon terénu 22 percent

Organizátori z RCS Sport potvrdili aj Novaru ako cieľové mesto v 2. etape, kde sa očakáva šprintérsky dojazd. Isté je aj to, že 3. etapa sa pôjde rovnako v regióne Piemont z Bielly do Canale južne od Turína.

Po úvode v Piemonte by mali cyklisti zamieriť na juh do centrálnych Apenín a regiónu Emilia Romagna a Puglie a neskôr by sa mali opäť stočiť na sever. Navštíviť by mali Toskánsko a cesty, kde sa jazdí slávna marcová klasika Strade Bianche.

Predstaviť by sa mali aj v legendárnom stúpaní na Monte Zoncolan v Karnských Alpách, ktoré je známe sklonom terénu až 22 percent. Ďalšie podrobnosti o Giro d’Italia 2021 zverejnia neskôr v priebehu februára.

Účasť potvrdil aj Bernal

Podľa webu CyclingNews.com na Giro d’Italia 2021 už potvrdili účasť Kolumbijčan Egan Bernal a Talian Vincenzo Nibali a mali by sa zapojiť do boja o celkové víťazstvo. Nibali vyhral Giro d’Italia v rokoch 2013 a 2016, Bernal je víťaz Tour de France 2019.

Giro d’Italia sú jedny z troch najväčších etapových pretekov zaradených do kategórie Grand Tours. Na vlaňajšom 103. ročníku prekvapujúco triumfoval Brit Tao Geoghegan Hart a nechýbal na nich ani Peter Sagan.

Vo svojej premiére sa síce nestal víťazom bodovacej súťaže, ale ovládol jednu z etáp po sólojazde do Tortoreta.