Toto je nový tím „baby“, môj nový muž, oznámil Djokovič na instagrame

MONACO 1. decembra (WebNoviny.sk) – Doposiaľ neoficiálnu správu, že dnes už bývalý český tenista Radek Štěpánek sa stane súčasťou trénerského tímu Novaka Djokoviča, potvrdili obaja vo štvrtok prostredníctvom instagramu. „Takže toto je nový tím, ,baby´. Toto je môj nový muž,“ uviedol srbský tenista. Štěpánek k tomu dodal: „Teraz je to už oficiálne.“

Tridsaťdeväťročný Radek Štěpánek sa iba niekoľko týždňov po oficiálnom ukončení kariéry vydáva na trénerskú dráhu a hneď si vzal na starosť hviezdneho zverenca. Zámer je jasný – v spolupráci s Andrem Agassim dostať skvelého Srba späť na post svetovej jednotky.

Novak Djokovič po dlhšej súťažnej odmlke prezimuje na 12. priečke svetového rebríčka vo dvojhre. Dvanásťnásobný grandslamový víťaz vynechal tohtoročné US Open, keďže už 26. júla oznámil predčasný koniec sezóny pre chronické problémy s lakťom dominantnej pravej ruky.

Do akcie by sa mal vrátiť na začiatku budúceho roka, jeho posledným súťažným vystúpením bol duel proti Tomášovi Berdychovi 12. júla vo štvrťfinále Wimbledonu. Djokoviča až do mája tohto roku trénersky viedol najmä Slovák Marián Vajda s menšími prestávkami takmer 12 rokov.