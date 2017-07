Toto sú spôsoby, ako čo najrýchlejšie schudnúť. Dajte si však pri tom pozor na jojo efekt

reklama:

Snažíte sa schudnúť, ale stále sa vám nedarí? Neustále cvičíte a strážite si jedálniček, no aj tak sa vám nepodarilo zhodiť ani kilogram? Každé telo a organizmus je iný, to čo platí pre jedného, nemusí platiť i pre vás. Najťažšie je schudnúť najmä po pôrode, ale aj pri sedavom zamestnaní, kde vám nezostáva príliš veľa času na pohybu. Ak človek chceš, všetko sa dá, my vám poradíme ako schudnúť čo najrýchlejšie.

Čo treba vedieť pred chudnutím

V chudnutí by ste mali brať do úvahy pravidlo, “pomaly ďalej zájdeš”. Občas sa stane, že potrebujeme čo najrýchlejšie schudnúť pár kilogramov do šiat, pretože sa chystáme na nejakú významnejšiu udalosť, ale ako to dosiahnuť a je to vôbec možné? Pri rýchlom úbytku váhy, by ste nemali zabúdať na jojo efekt, ktorý sa neskôr môže dostaviť.

Nie je možné zhodiť rýchlo a veľa za týždeň, a tiež aj bez jojo efektu, podľa týchto spôsobov môžete schudnúť veľmi rýchlo a čo najviac sa priblížiť k vysnívanej postave. V prvom rade by ste si mali ujasniť, ako je na tom váš zdravotný stav a či je pre vás rýchle chudnutie to pravé.

Každý človek má svoju kritickú partiu, z ktorej potrebuje unáhlene schudnúť. Či už je to zo stehien, z brucha, z bokov alebo z rúk, vždy to môže byť prekážka toho, ako najrýchlejšie schudnúť. Ak však potrebujete schudnúť efektívne a čo najrýchlejšie, tak najvhodnejším druhom chudnutia je celkové chudnutie, ktoré vám pomôže zhodiť rovnomerne z celého tela.

Ako čo najrýchlejšie schudnúť

Ako rýchlo schudnúť 10 kg? Je to možné a dá sa za tak krátky čas natoľko zredukovať váha bez nepriaznivých účinkov? Skúste dodržať týchto pár spôsobov a uvidíte, že výsledok sa dostaví, treba mať len pevnú vôľu, chuť do cvičenia a nezabudájte ani na pozitívne myslenie.

Začnite stravou

Strava je základ. Najlepším a účinným spôsobom, ako schudnúť, je zmena stravovania. Pri rýchlom chudnutí musíte jednoznačne zabudnúť na sladené nápoje, sladké pokrmy a bielu múku. Cukor by ste nemali prijímať ani z ovocia, v ktorom je ho príliš veľa, napríklad v banánoch.

Najlepším spôsobom, ako rýchlo stratiť nadbytočné kilá je aj vynechanie sladkého pečiva, bielej múky, vrátane strúhanky z bieleho pečiva. Z jedálnička musíte vylúčiť aj polotovary, vysmážané a fritované jedlá, knedle, bravčové mäso, mlieko a vajcia. Vašu stravu by mali tvoriť strukoviny, semená, orechy, cícer, losos a najmä väčšie množstvo zeleniny.

Základom je pohyb

Hlavným bodom v chudnutí je dostatočný pohyb. Doprajte si aktívny pohyb, ktorý pozostáva najmä z kardio cvičení. Na rýchle chudnutie je najlepší:

beh,

plávanie,

spinning,

korčuľovanie,

bicyklovanie.

Ak chcete čo najrýchlejšie a efektívne schudnúť, je vhodné kombinovať tieto športy. Skúste skombinovať behanie a plávanie, budete sa cítiť plní energie a výsledky v chudnutí sa dostavia veľmi rýchlo.

Pitný režim

Pitný režim je veľmi dôležitý a treba ho pravidelne dodržiavať. Pri rýchlej redukcii váhy zabudnite na pitie akéhokoľvek alkoholu, najmä tvrdého alkoholu a piva. Vynechajte všetky sladené nápoje, aj tie s umelými sladidlami.

Váš pitný režim by mal pozostávať hlavne z čistej vody, ktorú môžete dochutiť citrónom, alebo uhorkou. Obmedziť by ste mali pitie kávy a ovocných sladených čajov.