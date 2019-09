Tottenham vypadol z anglického Ligového pohára, o senzáciu sa postaral štvrtoligista

Na konci uplynulej sezóny účasť vo finále futbalovej Ligy majstrov, hneď v úvode aktuálnej zahanbujúca prehra v 3. kole anglického Ligového pohára.

Eriksen a Moura zaváhali v rozstrele

Hráči Tottenhamu Hotspur v utorňajšom zápase spomenutej fázy podľahli vonku mužstvu Colchester United, ktoré účinkuje až vo štvrtej najvyššej súťaži.

Po bezgólovom priebehu prišiel postup outsidera v jedenástkovom rozstrele, v ktorom sa na strane favorizovaných „kohútov“ pomýlili až dvaja strelci – Dán Christian Eriksen a Brazílčan Lucas Moura.

„Práve v tomto spočíva krása týchto súťaží. Vždy sa pritrafí niečo podobné. Chceli sme postúpiť, ale, žiaľ, v pohári končíme,“ poznamenal tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino.

„Kohútom“ sa v novej sezóne nedarí

Štyridsaťsedemročný Argentínčan od príchodu na lavičku „Spurs“ v roku 2014 ešte nezískal žiadnu veľkú trofej. Hneď v premiérovom ročníku na White Hart Lane postúpil s tímom do finále Ligového pohára, v minulom ročníku sa neradoval z víťazstva ani v spomenutom rozhodujúcom dueli LM.

„Z nášho konca v Ligovom pohári som veľmi sklamaný, rovnako ako všetci v mužstve. Cítime sa veľmi zle. Počas deväťdesiatich minút sa nám nepodarilo nájsť spôsob, ako prekonať defenzívu súpera, takže je to ťažké. Myslím si, že náš prístup aj snaha boli v poriadku, ale chýbala nám dostatočná kapacita potrebná na to, aby sme protivníka dokázali ‚rozobrať‘. V tejto chvíli dokážem povedať iba to, že som veľmi sklamaný,“ dodal neskôr tréner hostí podľa klubového webu.

Kým ešte pred niekoľkými mesiacmi Tottenham v pohárovej Európe strašil veľké tímy ako Borussia Dortmund, Manchester City či Ajax Amsterdam, v aktuálnej edícii 2019/2020 sa mu nedarí podľa predstáv. V ôsmich súťažných vystúpeniach si na konto pripísal iba dve víťazstvá, v anglickej Premier League je momentálne až siedmy so ziskom 8 bodov.