Tour de France 2018 (3. etapa): Peter Sagan môže prísť o žltý dres

CHOLET 9. júla (WebNoviny.sk) – V pondelok je na 105. ročníku Tour de France na programe tímová časovka a okrem boja 22 tímov o víťazstvo sa očakáva aj poľovačku na žltý dres lídra týchto najslávnejších cyklistických pretekov.

Útok tímu Sky na žltý dres

Slovenský cyklista Peter Sagan je po jeho triumfe v druhej etape držiteľom žltého aj zeleného dresu lídra bodovacej súťaže.

O dres lídra pretekov však zrejme v pondelok príde, keďže jeho tím Bora-Hansgrohe nepatrí medzi favoritov časovky. Trojnásobný a úradujúci majster sveta vedie s náskokom 6 sekúnd pred Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom (Quick-Step Floors) a 10 sekúnd pred Talianom Sonnym Colbrellim (Bahrain Merida).

Vzhľadom na súčasné rozloženie síl v tímovej časovke možno očakávať útok tímu Sky na žlté tričko, keďže ich najlepší jazdec v celkovom poradí Brit Geraint Thomas je šiesty s odstupom 15 sekúnd na Sagana. A to je rozdiel, ktorý je v silách Sky, aby ho vymazali na 35,5 km na trase so štartom aj cieľom v západofrancúzskom meste Cholet.

Podľa BBC Sports má Thomas voľnú ruku počas prvého týždňa Tour de France a v pondelok chce využiť šancu, aby sa obliekol do žltého. „Dobre komunikujeme a vieme o sebe. Pokúsime sa vybojovať prvé etapové víťazstvo v tímovej časovke. A ak sa nám podarí získať aj žltý dres, bude to pekný bonus,“ tvrdí Geraint Thomas podľa BBC.

Zvlnený terén s jedným stúpaním

Časovka na 35,5 km má štart aj cieľ neďaleko od seba v centre Cholet. Po štarte cyklisti idú na juhozápad a potom sa cez La Romagne vracajú do Cholet. Terén je prevažne zvlnený s jedným stúpaním po 26 km. Côte de la Séguinière má len niekoľko sto metro a nie je vôbec prudký. Na trase sú dva oficiálne medzičasy, prvý po 13 km a druhý na vrchole stúpania na 26,5 km.

Experti upozorňujú, že v rýchlych pasážach z kopca môžu cyklisti dosiahnuť rýchlosť až 80 km/h. A to najmä medzi piatym a osemnástym kilometrom, kde im bude fúkať do chrbta. Časovka bude mať aj jedno špecifikum. V duchu nových pravidiel UCI o zredukovanom počte pretekárov sa vôbec po prvý raz na podujatí Grand Tour predstaví osem namiesto doterajších deviatich členov každého tímu.

„Celkovo to bude dosť rýchle. Trať nie je veľmi technická s výnimkou kruhových objazdov, ktorých je tam približne 15. Technicky zdatní pretekári môžu mať výhodu pri prejazde objazdami, dajú sa tam stratiť aj získať sekundy,“ uviedol športový riaditeľ tímu Mitchelton-Scott Matt White na webe Cyclingnews.

Okrem spomenutých ambícií tímu Sky by mali byť v časovke družstiev tradične silné zoskupenia Sunweb, Quick-Step Floors a BMC Racing. „Verím, že sa aj my zaradíme do tejto partie. Myslím si, že táto časovka môže priniesť veľké rozostupy. Tých najlepších od tých najhorších môžu v cieli deliť dve a pol až tri minúty,“ dodal Matt White z tímu Mitchelton-Scott.

Prvý tím štartuje o 15:10, tým najlepším by mala jazda trvať necelých 40 minút. Posledný tím v cieli sa očakáva po 17.30.

