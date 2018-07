Tour de France 2018 (8. etapa): O triumf budú zrejme bojovať šprintéri, šancu má aj Peter Sagan

AMIENS 14. júla (WebNoviny.sk) – V sobotu sa na 105. ročníku Tour de France ide ôsma etapa z Dreux do Amiens, ktorá je rovinatá. V závere sa teda opäť očakáva súboj šprintérov, do ktorého by sa mali zapojiť tradičné mená – Peter Sagan, Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel, André Greipel, Arnaud Démare či Alexander Kristoff.

Cyklisti v sobotu prejdú 181 kilometrov a na trati sú dve horské prémie najnižšej štvrtej kategórie a aj rýchlostná prémia, na ktorej sa bude súperiť o body do súťaže o zelený dres, v ktorej mal Sagan pred ôsmou etapou na čele 234 bodov. Druhý Gaviria ich v siedmich etapách nazbieral 203 a tretí Kristoff 105. Cyklisti sa v cieli očakávajú medzi 15.36 a 15:57 SELČ.

Trojnásobný majster sveta Sagan už bol na tohtoročnej „starej dáme“ päťkrát v prvej trojke. Vyhral piatu etapu, kde v závere nedal súperom šancu a z triumfu sa tešil aj v druhej s cieľom v La Roche-sur-Yon. Druhý bol v úvodnej etape, keď tesne prehral špurtérsky súboj s Fernandom Gaviriom, a rovnako sa skončil aj dojazd 4. etapy, v ktorej tiež triumfoval kolumbijský cyklista. Tretie miesto si na konto pripísal v piatkovej siedmej etape z Fougéres do Chartres, po ktorej priznal, že na víťazstvo nemal nohy.

