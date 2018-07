Tour de France 2018 (9. etapa): Zmenšenú verziu Pekla severu môže vyhrať aj Peter Sagan

ROUBAIX 15. júla (WebNoviny.sk) – Úvodnú deväťdňovú sekvenciu Tour de France 2018 pred príchodom do hôr ukončí etapa z Arrasu do Roubaix (156,5 km). Jej víťaz sa očakáva v cieli po 16.15 SELČ.

Keď vlani v októbri zverejnili trasu deviatej etapy, šéfovia mnohých cyklistických tímov sa zatvárili značne kyslo. Veď obávané Peklo severu na kockách, tzv, pavé, býva na jar, prečo ešte raz jeho zmenšená letná verzia?

Faktom je, že riaditeľ Tour de France Christian Prudhomme sa z nejakého dôvodu zamiloval do tohto typu etáp, kde sa cyklisti musia obávať pádov a zranení na hrubých neotesaných kameňoch severného Francúzska. Od začiatku jeho šéfovania v roku 2007 zvolil do kalendára Tour de Frace tzv. pavé už po štvrtý raz.

15 sektorov s kockami

Tentoraz to je 15 sektorov s kockami rozdelených do dĺžky 21,7 km. Len tri nie sú také isté ako na slávnej jarnej klasike, ktorú tento rok vyhral Slovák Peter Sagan.

Najdlhší sektor s kockami d´Auchy do Bersée príde na rad po 104,5 km a meria 2,7 km. Posledným prejdú cyklisti 8 km pred cieľom a bude to 1,4 km z Willems do Hemu. V samom závere sa síce vyhnú kockovej časti priamo v Roubaix, ale nie ikonickému dojazdu na velodróme.

Riziko prejazdu úsekmi s „pavé“ spočíva najmä v tom, že viaceré kamene sú v zlom technickom stave s rozličnou veľkosťou a hrúbkou. Rútiť sa po nich veľkou rýchlosťou znamená podvedome rátať s defektmi, pádmi či inými technickými problémami.

Sagan má voľnú ruku

Ambície na etapový triumf má opäť aj Peter Sagan. Slovenský rýchlik tímu Bora-Hansgrohe v sobotu vyťažil z diskvalifikácie Fernanda Gaviriu a Andrého Greipela a to dokonca dvojnásobne. Posunul sa na druhé miesto v etape a v boji o zelený dres zvýšil náskok na čele na 63 bodov.

A keďže Sagan má v prvej „nehorskej“ časti Tour de France voľnú ruku, môže útočiť na prvenstvo prakticky v každej zo zvlnených či rovinatých etáp. Dosiaľ má na tohtoročnej „starej dáme“ skvelé pódiové skóre (2-3-1). A v nedeľu bude mať ako úradujúci šampión Paríž-Roubaix výhodu pred mnohými súpermi.

