Tour de France 2020 (18. etapa): Sagan bol až za Trentinom, rýchlostnú prémiu vyhral Bennett (video+foto)

Vo štvrtok sa na Tour de France 2020 ide 18. etapa, ktorá je poslednou horskou v tomto ročníku. Na ceste z Méribel do La Roche sur Foron (175 km) cyklisti musia prekonať päť kategorizovaných stúpaní, z toho jedno najvyššej „hors catégorie“ (Montée du Plateau des Gliéres: 6 km, priemer 11,2 percenta), ďalšie dve prvej kategórie a prakticky nebudú mať čas na oddych, pretože je to len do kopca alebo z kopca.

„Záverečná alpská etapa bude horská dráha so štyrmi veľkými stúpaniami. Cyklisti nastúpajú 4000 metrov a nebudú mať takmer žiadnu prestávku. Táto etapa určí kráľa hôr na 107. ročníku Tour: Pogačar je síce v bodkovanom drese, ale určite sa budú chcieť utrhnúť vrchári, ktorí už nebojujú o žlté tričko v celkovej klasifikácii,“ pripomína špecializovaný portál Cyclingnews.

Rýchlostná prémia bola hneď po štarte na 14. kilometri v Aime. Plných dvadsať bodov zobral Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step), trojnásobný majster sveta Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) bol až tretí za Matteom Trentinom (CCC).

Írsky rýchlik tak má na čele súťaže o zelený dres už 298 bodov, žilinský rodák ich má 246 a tretí Trentin 235. Výraznú stratu na Bennetta nabral Sagan v 10. etape po treste za nebezpečnú jazdu v špurte o triumf, kde „odstrčil“ Wouta Van Aerta (Jumbo Visma).

Tour de France 2020 – 18. etapa (Méribel – La Roche-sur-Foron) dátum: 17. september 2020 dĺžka: 175 km profil: horský

Profil 18. etapy Tour de France 2020. Foto: www.letour.fr