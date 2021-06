Tour de France 2021 (1. etapa): Alaphilippe vyhral a získal žltý dres, Sagan o triumf nebojoval (video+foto)

Víťazom 1. etapy na Tour de France sa stal francúzsky cyklista Julian Alaphilippe, ktorý trať dlhú 198,7 km z Brestu do Landerneau zvládol za 4:39:05 h. Cyklista Deceuninck-QuickStep si zároveň ako prvý obliekol žltý dres.

Na druhom mieste skončil Austrálčan Michael Matthews a na treťom Slovinec Ide Schelling. Slovenský cyklista Peter Sagan prišiel do cieľa na 73. mieste.

What finish! Relive the final KM as 🇫🇷 @alafpolak1 attacked to grab the win on the 1st stage and take Yellow!

Quel final ! Revivez le dernier KM ! 🇫🇷 @alafpolak1 attaque, remporte la 1ère étape et prend le @MaillotjauneLCL !#TDF2021 pic.twitter.com/aZVtn3B3gT

— Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021